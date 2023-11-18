Teknoloji Muhabbeti: Haftanın Öne Çıkan Gelişmeleri

ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan ve Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz, haftanın teknoloji gelişmelerini yorumladı. Çin Başkanı Şi Cinping'in ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme, internet hızı verileri, BP'nin Petrol Ofisi'ne satışı ve Togg'un yeni modeli Amperino gibi konular ele alındı.

Haftalık teknoloji gelişmelerini konuştuğumuz Teknoloji Muhabbeti serimiz, bu hafta da dolu dolu devam ediyor. ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan ve Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz, bir kripto para yatırımcısının başına gelen ilginç dolandırıcılık olayından Türkiye'de en çok kullanılan şifrelere kadar birçok haberi sizler için yorumladı.

Bu hafta Teknoloji Muhabbeti'nde neler konuşuldu?

Haftanın küresel olarak yankı uyandıran olaylarının başında Çin Başkanı Şi Cinping'in ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme bulunuyor. Teknoloji liderleriyle de bir araya gelen Cinping, "yerli Cadillac" makam arabasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Öte yandan, internet hızını test etmek için kullanılan güvenilir bir web sitesi olan Speedtest tarafından son paylaşılan verilere göre dünyada ortalama indirme hızı 87.79 Mbps iken, yükleme hızı ise 40.45 Mbps olarak ölçüldü.

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Ülkemizde de önemli olaylar yaşandı. BP, Türkiye'deki akaryakıt faaliyetlerini Petrol Ofisi'ne satma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma detayları henüz belirsiz olsa da Petrol Ofisi, BP Türkiye Rafineri Limited'in yönettiği BP Petrolleri A.Ş.'yi satın alacak. Resmi rakamların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

Togg ile önemli bir kapıyı aralayan ülkemiz yerli bir modelin daha doğuşuna şahitlik yapıyoruz. Amperino isimli model, tek şarjla tam 180 km gidebiliyor. Bu da özellikle şehir içi kullanımda büyük bir avantaj sağlıyor. Aracın dışarıdan boyutlarına baktığımızda ise 3159 mm uzunluğa, 1500 mm genişliğe ve 150 mm yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz.

Microsoft, önümüzdeki yılın başlarından itibaren Azure bulut bilişim hizmetlerine güç verecek olan kendi yapay zeka çiplerini tasarladı. Azure Maia 100 ve Azure Cobalt 100 olarak adlandırılan çipler, Microsoft'un silikon laboratuvarında özel olarak üretildi.

Tüm haftanın teknolojik değerlendirmesi Teknoloji Muhabbeti video serimizde sizleri bekliyor. Bu haberler ve daha fazlasını Teknoloji Muhabbeti'nin 5. bölümünde izleyebilirsiniz.