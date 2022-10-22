Teknoloji devleri, BluePrint İstanbul Zirvesi'nde bir araya geldi!

Blueprint İstanbul kapsamında; teknoloji profesyonelleri ve bilim insanlarının konuşmacı olduğu bir dizi panel düzenlendi.

Blueprint İstanbul kapsamında; her biri konusunda yenilikçi ve öncü kabul edilen teknoloji profesyonelleri ve bilim insanlarının konuşmacı olduğu bir dizi panel düzenlendi. Aralarında, "Telekomünikasyon", "Elektronik Bankacılık", "5G Entegrasyonu", "Sosyal Medya", "Yerli ve Milli Blockchain Altyapısı ile Eğitim Süreçleri" gibi başlıkların yer aldığı panellerin ortak teması; "Dijital Ekosistem'in Bütünlendiği Noktada Karşılaşılan Küresel Sorunların Türkiye Merkezli Çözüm Önerileri" oldu.

ANAHAT HOLDİNG'in CEO'su Dr. Aziz Saka: Çözümün bir parçası olacağız…

Saka açıklamasında: "Covid 19 salgını sırasında akıllı telefonlar ve elektronik ürünlere yönelik talebin beklenmedik şekilde artmasıyla benzeri görülmemiş bir küresel kıtlığı tetikleyen kısa vadeli bir arz şokuna neden olan çip krizinin bugünden yarına çözüm bulunacak bir sorun olmaktan çıktı. ANAHAT HOLDİNG olarak, konsorsiyum ortağımız H3C ile çözümün bir parçası olmayı hedefliyoruz.

Bugün, ortaya koyduğumuz sinerjinin nasıl doğduğunu anlatmak ve sizin, yarattığımız sinerjinin olasılıklara dönüşüşüne tanık olmanız için bir aradayız. ANAHAT HOLDİNG'e ait MY BUSINESS EKOSYSTEM (Benim İş Ekosistemim) markalı sosyal ağlar ve yüksek güvenlikli online iletişim sistemlerinin milli ve yerli üretimini sizlere sunmaktan ülkemiz adına onur ve gurur duyuyoruz." sözlerine yer verdi.

ANAHAT HOLDİNG ile ISKRATEL'den zirvede imza…

BLUEPRINT ISTANBUL zirvesi kapsamında, ayrıca, ANAHAT HOLDİNG, telekomünikasyon alanında bir diğer konsorsiyum ortağı olan ve geniş bant çözümleri sunması, Telekom bulut hizmetini canlı ortama taşıması, dijital dönüşümü doğru şekilde yönlendiren bir anlayış benimsemesi ve kamu güvenliği düsturu ile millileştirme politikalarına yatkınlığı ile bilinen ISKRATEL ile 5G teknolojisinin ülke genelinde adapte edilmesine yönelik bir işbirliği anlaşması da imzaladı.

ANAHAT HOLDİNG Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın, anlaşmaya istinaden yaptığı açıklamada "Bu anlaşma, ANAHAT HOLDİNG olarak bizim için olduğu kadar, ülkemiz adına da büyük önem taşımaktadır. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Yerli ve Milli Blok Zincirimiz, ANAHAT HOLDİNG ve Ankara Üniversitesi Teknokent'e emanet…

ANAHAT HOLDİNG'in Ankara Üniversitesi Teknokent ile birlikte oluşturacağı yerli ve milli blockchain alt yapısına katkı sağlayacak olan ve elektronik bankacılık ile dijital ekonomi alanlarında global bankaların ve fintek şirketlerinin gelişim sürecinde teknolojik altyapısını hazırlayan SENTEO firması adına söz alan Michael Ruckman, konuşmasında;

"İş Modellerinin Evrimi & Fijital Dünya", "sektör çalışanlarının dikkatlerini çekme, motivasyonlarını yüksek tutma ve sadakat duygusu taşımalarını sağlamak", "Dijital Lider kavramı", "Büyük liderlerin değişim ve dönüşüm sürecinde benimsedikleri yaklaşım" gibi önemli konuları ele aldı.

Ruckman, pandemi sonrası teknolojik tedarik zincirinin nasıl bozulduğunu, dijital dönüşümde yetişmiş insan gücü ve eğitimin rolünün önemini, dijital dönüşüm sürecinde / dijital bankacılığa geçişte müşteri ilişkileri yönetimi gibi konuları detaylı olarak açıklarken;

pandemi sonrası, dünyanın büyük bir dönüşümden geçtiğine, artık hiçbir sürecin, fiziksel veya dijital olarak ayrılamayacağına, birleşmiş ve ortaklaşmış bir dünya için teknolojinin nimetlerinden faydalanırken, dijitalleşme sürecinin de kesintisiz yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ayrıca, genç nüfusun dönüşüm sürecine adaptasyonunun önemini de vurgulayan Michael Ruckman, sözlerini, gerçekleştirdikleri işbirliği dolayısıyla ANAHAT HOLDİNG ve Ankara Üniversitesi Teknokent'e teşekkür ederek tamamladı.