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TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması sonuçları açıklandı

TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması sonuçları açıklandı

Kütahya'da, TÜBİTAK tarafından bu yıl 2. düzenlenen TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması sona erdi.

Kütahya'da, TÜBİTAK tarafından bu yıl 2. düzenlenen TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması sona erdi.

Başkomutan Meydan Muharebesi olarak da bilinen, 1922 yılında, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği Türk ordusunun zaferinin 100. yılı dolayısıyla Altıntaş ilçesindeki Zafer Havalimanı'nda yapılan yarışmalara 440 takım ve yaklaşık 3 bin 500 öğrenci başvuru yaptı.

Polonya'dan 2, Pakistan'dan da 1 takımın katıldığı yarışmalarda, bilimsel ve teknik kriterlere göre başarılı bulunan toplam 98 ulusal ve uluslararası takımın İHA'ları, 9-14 Ağustos'ta Kütahya'da derece almak için gökyüzünde kıyasıya yarıştı.

Yarışmalarda, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Karanda takımı altın ve TUSAŞ ödülü, MYS Tuygun ve Atlas takımları gümüş, DroneX, Atmaca T26 ve Vefa Boya takımları ise bronz performans ödülüne layık görüldü.

Takımlar, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak.

AA / Muharrem Cin - Teknoloji

Mustafa Kemal Atatürk İhlas Haber Ajansı Kütahya Teknoloji Haberler

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