TEKNOFEST Şanlıurfa'da T-70 ve Bayraktar AKINCI uçuşlarıyla başladı

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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in ilk gününde gökyüzünde gösteri uçuşları yapılıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festivalin ilk gününde düzenlenen hava gösterileri kapsamında birbirinden farklı uçuşlar gerçekleştiriliyor.

Gösteriler, Türkiye'nin yerli ve milli genel maksat helikopteri T-70 ile gerçekleştirilen paraşüt atlayışıyla başladı.

Profesyonel askerlerin gerçekleştirdiği gösteride, yüksek irtifaya çıkan T-70 helikopterinden paraşütçüler atlayış yaptı.

Gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan paraşütçüler, festival alanındaki ziyaretçilerden alkış aldı.

Hava gösterilerinin devamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) gökyüzünde yerini aldı.

İleri teknolojisi ve taşıdığı mühimmatlarla dikkati çeken Bayraktar AKINCI'nın gösteri uçuşu, ziyaretçilere görsel şölen sundu.

Havada kalış süresi 24 saati aşan yapay zeka destekli Bayraktar AKINCI'nın festival alanından çektiği anlık görüntüler de yerdeki ziyaretçilere dev ekranlar aracılığıyla yansıtıldı.

Gösterilerin bir diğer bölümünde ise paramotor ve yelken kanat pilotları uçuş gerçekleştirdi.

Gökyüzünde süzülen renkli kanatlar, festival alanındaki ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Festival, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.

Kaynak: AA