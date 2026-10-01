Fon soruşturmasında çok konuşulacak iddia: Akın Gürlek'e ‘Oraya girme’ diyorlar

Gazeteci Levent Gültekin, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturması süreciyle ilgili katıldığı bir yayında dikkat çeken iddialarda bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek üzerinde soruşturmanın derinleştirilmemesi yönünde ağır bir baskı olduğunu öne süren Gültekin, Gürlek hakkında ortaya atılan son iddiaların zamanlamasını da eleştirdi.

"AKIN GÜRLEK'E 'ORAYA GİRME, KAPAT' BASKISI YAPILIYOR"

Fon soruşturmasının ulaştığı boyutlara ve yargı üzerindeki etkilere değinen Gültekin, Adalet Bakanı Gürlek'in doğrudan hedef alındığını savundu. Bu durumu bir yorum olarak değil, edindiği kesin bilgilere dayanarak paylaştığını belirten Gültekin, "Ben eminim ki fon operasyonundan dolayı Akın Gürlek üzerinde yoğun bir baskı var. Bunu biliyorum, 'Aman oraya dalma, buraya girme, aman bunu kapat' diye baskı yapılıyor" ifadelerini kullandı.

MESLEKTAŞINA 'BELGE VE ZAMANLAMA' ELEŞTİRİSİ

Bakan Gürlek hakkında gündeme getirilen iddiaların kaynağının da bu baskı grupları olabileceğine işaret eden Gültekin, iddiaları dile getiren milletvekili ve gazeteci meslektaşı Ahmet Şık'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kendisine benzer bir sızıntı yapılması halinde ilk iş olarak belge talep edeceğini belirten Gültekin, meslektaşını aceleci davranmakla suçladı. Milletvekili ve gazeteci kimliklerinin birbirinden ayrılması gerektiğini savunan Gültekin, belgesiz konuşmanın muhalefetin elini zayıflattığını vurguladı.

"ÖNCE FON SORUŞTURMASI BİTSİN, SONRA HESAP SORULSUN"

Ortaya atılan iddiaların doğru olabileceğini belirten Gültekin, asıl itirazının meselenin gündeme getiriliş zamanlamasına olduğunu ifade etti. Şu aşamada Bakan Gürlek'i sıkıştırmanın fon soruşturmasının üzerine gidilmesinden rahatsız olan çevrelerin işine yarayacağını savunan Gültekin, "Şu anda Akın Gürlek’i sıkıştırmak, fon üzerine gidildiğinde cıyaklayanların ekmeğine yağ sürmek anlamına gelir. Fon işi biter, operasyon yapılır; sen çıkar sonra 'Gel bakalım Adalet Bakanı, bu kontratın bir hesabını ver' dersin. Bunu anlarım ama şu anda zamanı değil" değerlendirmesinde bulundu.