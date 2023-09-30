TEKNOFEST İzmir'de Gençlerin Sağlık, Çevre ve Teknoloji Projeleri

TEKNOFEST İzmir'de gençlerin sağlık, çevre ve teknoloji alanında ürettiği projeler, yatırımcıları bekliyor. Gençler, stantlarda sergiledikleri projelerle çeşitli alanlardaki sorunlara çözümler sunuyor. Projeler arasında yapay zeka destekli tele-sağlık yazılımı ve donanımı, fizyoterapi takibi ve karbondioksit bağlama projesi yer alıyor.

Gençlerin sağlık, çevre ve teknoloji alanında ürettiği projeler, TEKNOFEST İzmir'de yatırımcılarını bekliyor.

Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) 9. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen festivalin dördüncü gününde de heyecan sürüyor.

Gençler, stantlarda sergiledikleri projelerle çeşitli alanlardaki sorunlara çözümler sunuyor.

Ankara'daki Bilkent Cyberpark'ta TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı kapsamında geçen yıl kurulan "3AGE" şirketi de "Revir" adlı uygulamayı tanıtıyor. Proje, bulgular ve şikayetlerin sağlık kiosku ve web yazılım ile alınması, yapay zeka ile tanı, aciliyet ve branş önerisi sağlanması, çevrim içi doktor görüşmesi gibi modülleri içeriyor.

Revir'in, nitelikli sağlık hizmetini her yerde erişilebilir kılan, yapay zeka destekli tele-sağlık yazılım ve donanım ürünü olarak kullanımı hedefleniyor.

Şirketin kurucu ortaklarından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Gönül Kozan, AA muhabirine, haziran ayında projenin tanıtımını yaptıklarını ve 3 büyük ölçekli kurumdan ön sipariş aldıklarını söyledi.

Satış ve uluslararasılaşma hedefiyle ilerlediklerini dile getiren Kozan, bir sağlıkçı olarak bu uygulamanın çok faydalı olduğuna inandığını ifade etti.

Medroco Medikal Robotik AŞ tarafından geliştirilen VivePad ise fizyoterapi, iyi yaşam ve spor alanlarında denge, refleks, zıplama gibi fiziksel aktivitelerin detaylı olarak ölçümünü ve takibini yapıyor.

Şirketin teknoloji müdürü Özgün Eşim, VivePad'in, teknolojik anlamda piyasadaki benzerlerinin çok ötesinde olduğunu, bunun yanı sıra taşınabilir ve ulaşılabilir fiyatlarda olması sayesinde pazarda liderliğe oynadığını belirtti.

"Havadan Karbondioksit Bağlama" projesi de festivalde

BİLFEN İzmir Koleji'ndeki öğrencilerin çeşitli üniversitelerin desteğiyle hazırladığı "Havadan Karbondioksit Bağlama" projesi de TEKNOFEST İzmir'deki yerini aldı.

Okulun biyoloji öğretmeni Gülçin Acar Gidik, amaçlarının sera etkisine neden olan karbondioksit gazının atmosferdeki artışını engellemek ve karbondioksitin su bitkilerinin geliştirilmesinde kullanımıyla biyokütle ve oksijen gazına çevrilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Kontrollü deneylerde olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Gidik, şunları kaydetti:

"Bu çalışmada elde ettiğimiz sodyum karbonat çözeltisi sucul ortam bitkilerinin yetiştirilmesinde kullanılarak daha hızlı fotosentez yapılmasını, daha fazla karbon ile temas edilmesini sağlanacaktır. Bu sayede daha fazla biyokütle üretilmesi gerçekleşecektir. Bundan sonraki hedefimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşerek şehirlerde ve otoyollarda yüksek karbondioksit emisyonunun olduğu alanlarda bu prototipin büyük ölçeklilerini yapmak ve su altı bitki çiftlikleri kurulmasını sağlayarak yetiştirilen su bitkilerinden gıda elde etmek olacak."