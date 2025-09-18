TEKNOFEST İstanbul'da Gençlere Gelecek Vizyonu Aşılanıyor

TEKNOFEST İstanbul'da Tarım Teknolojileri Kümelenmesi alanını ziyaret eden TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, "TEKNOFEST bildiğiniz gibi artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bir markası. Her sene gençlerimizi, ailelerini, teknolojilerle, geleceğin dünyasıyla tanıştıran özellikle gençlerimize gelecek vizyonu aşılamaya çalışan bir etkinlik. Gençlerimiz Türkiye'deki farklı şirketlerin, üniversitelerin, araştırma gruplarının ürettiği ürünleri görme imkanı yakalıyor. Teknoloji yarışmalarında, Türkiye'nin geleceğine etki edebilecek alanlarda çalışmalar yapılıyor" dedi.

'BU SENEKİ TEKNOFEST'İN BİR FARKI VAR'

Varank, "TEKNOFEST bildiğiniz gibi artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bir markası. Her sene gençlerimizi, ailelerini, teknolojilerle, geleceğin dünyasıyla tanıştıran özellikle gençlerimize gelecek vizyonu aşılamaya çalışan bir etkinlik. Her sene TEKNOFEST'te gençlerimiz Türkiye'deki farklı şirketlerin, üniversitelerin, araştırma gruplarının ürettiği ürünleri görme imkanı yakalarken, yüz binlerce gencimiz de teknoloji yarışmalarında, Türkiye'nin geleceğine etki edebilecek alanlarda çalışmalar yapılıyor. Bu seneki TEKNOFEST'in bir farkı var. Burada alanda çok fazla deneyim merkezi var. Aslında soyut teknolojilerin somut olarak üretildiğinde nasıl çalıştığını, nasıl bunlardan istifade edebileceğinizi burada deneyimleyebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'TEKNOLOJİ ARTIK HAYATIMIZIN HER ALANINDA VAR'

Varank, "Şu anda bulunduğumuz alan, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'nde bir örnek üretim tesisi. TEKNOFEST'te kuzular olur mu diye soracak olan vatandaşlar olabilir ama gerçekten burada artık kuzular da koyunlar da var. Çünkü teknoloji artık hayatımızın her alanında var. Tarımın içerisinde de teknoloji var. Teknolojiyi kullandığınızda nasıl daha avantajlı, verimli ve kolay tarım yapabileceğimizi gösteren deneyim alanı. Dolayısıyla biz TEKNOFEST'i gerçekten ileride farklı noktalara taşıyacak gençler için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu fırsatın yavaş yavaş hayata geçtiğini görebiliyoruz. Bu manada tüm vatandaşlarımızı pazar gününe kadar bekliyoruz. Gelsinler, havalimanındaki bu alanı gezsinler, şirketleri görsünler, farklı deneyimleri yaşasınlar ve çocuklarıyla beraber keyifli vakit geçirsinler" dedi.

Varank, "Türkiye vizyonu dediğimizde tam bağımsız kendi ayakları üzerinde durabilen, kimseye muhtaç olmayan ama dünyada da zulmün devam ettiği bir dönemde adaletle, güçlü bir şekilde kendini ortaya koyabilen bir ülke olmayı hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı dediğimiz aslında bu hedefi inşa edebilmek. O hedefe giderken en önemli hususlardan bir tanesi de teknolojide bağımsız olabilmek, yeni teknolojiler geliştirebilmek, bu alanda çalışan insan sayımızı arttırabilmek. TEKNOFEST bunu sağlayan en önemli etkinliklerden bir tanesi. Yapay zeka hayatın artık her alanında var. Tarımdan uzay teknolojilerine, bankacılıktan sağlığa kadar hayatımızda yer alıyor. Burada bir yem makinesinde yapay zekanın kullanıldığını görebiliyoruz. Görüntü işleme teknolojileriyle karar alınırken yapay zekanın kullanıldığını görüyoruz. Yapay zeka hayatımızın her alanında olmaya devam edecek. Tarım da bunlardan en önemlisi. Son olarak gençlerimiz kendilerine güvensin. Kendilerine örnek alabilecekleri binlerce kişi var. Onlarla tanışsınlar" ifadelerini kullandı.