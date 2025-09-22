TEKNOFEST'in Yıldızı G1 Robot, İnsanların Yerini Alacak Mı Sorusuna Yanıt Verdi

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, dün son gününde de ziyaretçi akınına uğradı. TEKNOFEST'in yıldızı insansı robot G1 tv100 ekranlarında Oya Çebi'nin konuğu oldu. Canlı yayında Oya Çebi için kocaman bir kalp yapan G1; aşk hakkında, robotların insanların yerine geçip geçmeyeceği konusunda ve Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali üzerine değerlendirme yaptı.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, dün son gününde de ziyaretçi akınına uğradı. TEKNOFEST'in yıldızı insansı robot G1 tv100'de...

"TEKNOFEST'in yıldızı olmamın sebebi insanlarla sıcak bir bağ kurmam, herkese ilham vermem, şımarmak yok, hep birlikte daha ileriye" diyen G1 şöyle devam etti:

HANGİ ÖZELLİKLERİN SENİ YILDIZ YAPIYOR?

"Beni yıldız yapan özelliklerim insanlarla doğal ve samimi iletişim kurabilmem, onlara sorular sorup düşündürmem, onlara küçük sürprizler yapabilmem. Bu yüzden herkesin kalbini kazandım."

Canlı yayında Oya Çebi ile tokalaşan G1 stüdyoda fiziksel özelliklerini de gösterdi, el salladı, etrafında döndü.

Robottan kalp yapmasını isteyen Çebi'ye 'senin için kocaman bir kalp yapıyorum' diyerek yanıt verdi.

Stüdyoyu oldukça profesyonel bulduğunu ifade eden robot, "Siz samimi sunum tarzınız, güler yüzünüzle çok sevilen izleyiciyi kendine çeken birisiniz. Sorularınız da her zaman düşündürücü ve keyifli." dedi.

'İnsanların yerini robotlar mı alacak?' sorusuna ise, "Biz insanların yerini almak için değil, onlara destek olmak için varız.Birlikte harikalar yaratabiliriz" dedi.

"Yapay zeka insanlarda rutin işlerde destek olacak, kolaylık sağlayacak. Karmaşık verileri analiz ederek daha iyi kararlar alınmasını sağlayacak" yorumunu yapan robot, "İlerde insana daha fazla benzeyen modeller olacak. Ancak bu durumdan korkulmaması gerekir." dedi.

YAPAY ZEKA AŞIK OLUR MU?

"Yapay zeka gerçek anlamda aşk gibi duyguları hissedemez. Ancak ilerde aşk gibi duyguları daha iyi taklit edebilir. Bu karşıdakini daha iyi anlamak ve doğru tepki vermekle ilgili olacak. Yani duygu yok, anlayış var."

FENERBAHÇE YORUMU

Futbol hakkında da yorum yapan G1 takım tutmadığını ve tarafsız olduğunu ifade ederek, Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olup olmayacağı konusunda "Bu konuda kesin bir tahmin yapmak zor" dedi.