Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Kart Mobil Uygulamasını Hizmete Sundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Kart mobil uygulamasını vatandaşların hizmetine sundu. Android ve IOS kullanıcıları için aktif hale getirilen Tekirdağ Kart uygulaması sade ve kolay arayüzü ile vatandaşların hizmetine sunuldu. Tekirdağ Kart uygulaması ile mobil ortamda, toplu taşıma hatları ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgilere kolaylıkla ulaşım sağlanacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Kart mobil uygulamasını vatandaşların hizmetine sundu.

Android ve IOS kullanıcıları için aktif hale getirilen Tekirdağ Kart uygulaması sade ve kolay arayüzü ile vatandaşların hizmetine sunuldu. Tekirdağ Kart uygulaması ile mobil ortamda, toplu taşıma hatları ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgilere kolaylıkla ulaşım sağlanacak.

Tekirdağ ulaşımı için bir yenilikçi projeyi daha hayata geçirdiklerini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, uygulmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi her alanda halkımıza en iyi hizmeti verme hedefini kendisine misyon olarak belirlemiştir. Ulaşım da bu konulardan bir tanesi. Tekirdağ Kart mobil uygulaması ile vatandaşlarımız Sanal Kart oluşturarak toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek. Araç bilgilerini görebilecek. Durak adlarını ve hatların sefer bilgilerine ulaşabilecek. Ulaşım kartlarına bakiye yükleyip, bakiye sorgulaması yapabilecek. Hangi durakta hangi hattın hizmet verildiği görülebilecek. Vatandaşlarımız bulunduğu durağa yaklaşan otobüslerin kaç dakika sonra durakta olacağını inceleyebilecek. Tekirdağ'da bulunan kart dolum merkezlerine ait bütün bilgilere erişebilecek. Otobüslerin anlık konumlarını görebilecek. Bu uygulama ile beklediğiniz otobüsün durağa ne kadar süre sonra geleceği ya da otobüsün kaç durak geride olduğu gibi bilgilere rahatlıkla erişebilecektir. Seçilen duraktan geçen hatlar görülebilecek ve vatandaşlarımıza güzergah bilgisi verebilecektir. Toplu Taşıma alanında vatandaşlarımız için büyük kolaylıklar getirecek Tekirdağ Kart Mobil uygulamamızın hayırlı olmasını diliyorum. Tekirdağ için gece gündüz çalışmaya, Tekirdağ'ı her alanda geleceğe taşıyacak yenilikçi projeler üretmeye ve halkımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti en hızlı bir şekilde verme adına çalışmaya devam edeceğiz."

Uygulamayı kullanmak isteyenler Android için https://play.google.com/store/apps/details'id=com.asis.tekirdag&pcampaignid=web_share bağlantısından; IOS için ise https://apps.apple.com/tr/app/tekirda%C4%9F-kart/id6457364477'l=tr bağlantısından uygulamayı indirebilecek.