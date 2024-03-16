TCG İstanbul'dan HİSAR-D RF Füzesi Atışı

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri kapsamında MİLGEM gibi projelerde büyük önem arz ediyor. Hava ve kara birliklerindeki teçhizatların büyük oranda yerli olmasıyla birlikte deniz birliklerinde de milli hamleler başladı. Güne ilk milli fırkateyn TCG İstanbul üzerinden atılan HİSAR-D RF füzesi videosu ile başladık. İşte detaylar…

İlk milli fırkateyn TCG İstanbul üzerinden HİSAR-D RF füzesi ateşlendi!

Türkiye'nin milli savunma sanayi projeleri arasında hiç şüphesiz MİLGEM projesi de büyük bir öneme sahip. Türkiye'nin milli gemiler üretmeyi hedeflediği proje kapsamında yapımına 2017 yılında başlanan TCG İstanbul gemisi Cumhuriyetin 100. yılında göreve başlamıştı. Konuyla ilgili haberimizi okumak için "buraya tıklayabilirsiniz".

? İlk Milli Fırkateyn TCG İSTANBUL ? Milli Dikey Lançer Atım Sistemi MİDLAS ? HİSAR-D RF Füzesi ????@roketsan #MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/8ghZiqtAh3 — T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 15, 2024

19 Ocak 2017 tarihinde STM bünyesinde üretimi başlayan TCG İstanbul Gemisi bu yıl göreve başladı. Devamında geminin üzerine yerli ve milli imkanlar ile üretilen teçhizatlar eklenmeye başladı. Bu kapsamda Roketsan tarafından geliştirilen Milli Dikey Lançer Atım Sistemi MİDLAS ve HİSAR-D RF füzesi de gemiye eklendi.

Roketsan resmi Twitter hesapları tarafından paylaşılan videoda HİSAR-D RF füzesinin Milli Dikey Lançer Atım Sistemi MİDLAS tarafından ateşlendiği anlar gösteriliyor. TCG İstanbul Gemisi üzerine entegre edilen bu sistemler sayesinde gemi düşman kuvvetleri için büyük oranda caydırıcılık gösteriyor.

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TCG İstanbul Gemisi (F-515) özellikleri ise şöyle: