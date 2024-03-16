TCG İstanbul'dan HİSAR-D RF Füzesi Atışı
Türkiye'nin milli savunma sanayi projeleri kapsamında TCG İstanbul gemisinden HİSAR-D RF füzesi ateşlendi. Milli Dikey Lançer Atım Sistemi MİDLAS tarafından gerçekleştirilen atış, deniz birliklerindeki milli hamleleri gösteriyor.
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri kapsamında MİLGEM gibi projelerde büyük önem arz ediyor. Hava ve kara birliklerindeki teçhizatların büyük oranda yerli olmasıyla birlikte deniz birliklerinde de milli hamleler başladı. Güne ilk milli fırkateyn TCG İstanbul üzerinden atılan HİSAR-D RF füzesi videosu ile başladık. İşte detaylar…
İlk milli fırkateyn TCG İstanbul üzerinden HİSAR-D RF füzesi ateşlendi!
Türkiye'nin milli savunma sanayi projeleri arasında hiç şüphesiz MİLGEM projesi de büyük bir öneme sahip. Türkiye'nin milli gemiler üretmeyi hedeflediği proje kapsamında yapımına 2017 yılında başlanan TCG İstanbul gemisi Cumhuriyetin 100. yılında göreve başlamıştı. Konuyla ilgili haberimizi okumak için "buraya tıklayabilirsiniz".
19 Ocak 2017 tarihinde STM bünyesinde üretimi başlayan TCG İstanbul Gemisi bu yıl göreve başladı. Devamında geminin üzerine yerli ve milli imkanlar ile üretilen teçhizatlar eklenmeye başladı. Bu kapsamda Roketsan tarafından geliştirilen Milli Dikey Lançer Atım Sistemi MİDLAS ve HİSAR-D RF füzesi de gemiye eklendi.
Roketsan resmi Twitter hesapları tarafından paylaşılan videoda HİSAR-D RF füzesinin Milli Dikey Lançer Atım Sistemi MİDLAS tarafından ateşlendiği anlar gösteriliyor. TCG İstanbul Gemisi üzerine entegre edilen bu sistemler sayesinde gemi düşman kuvvetleri için büyük oranda caydırıcılık gösteriyor.
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TCG İstanbul Gemisi (F-515) özellikleri ise şöyle:
ÖzellikAçıklamaSınıf ve Tipİstanbul sınıfı fırkateynDeplasman3,100 tonUzunluk113.2 m (371 ft 5 in)Genişlik14.40 m (47 ft 3 in)Su Çekimi4.05 m (13 ft 3 in)İtme Gücü1 gaz türbini, 2 dizel, 2 şaftHızEkonomi: 14 kn (26 km/h; 16 mph), Maksimum: 29 kn (54 km/h; 33 mph)Menzil14 kn (26 km/h; 16 mph) hızda 6,570 deniz mili (12,170 km; 7,560 mi)Tekne ve İniş Gemi Taşıtı2 x RHIBKişi Kapasitesi125Sensörler ve İşleme Sistemleri3D arama radarı, ASELSAN ALPER LPI Yüzey Radarı, AKREP (AKR-D Block B-1/2) Ateş Kontrol Radarı, Sonar, GENESIS ADVENT Savaş Yönetim SistemiElektronik Harp ve TuzaklarıESM: ASELSAN ARES 2N, ECM: AREAS 2C, Torpido önleme sistemi: Aselsan HIZIRSilah Donanımı1 × 76 mm MKEK baş topu, 1 × 35 mm Aselsan GÖKDENIZ CIWS, 2 × 25 mm Aselsan STOP makineli top, 16 × Atmaca gemisavar füzeleri, 16 hücreli MDAS: HİSAR uçaksavar füzeleri, 2 × 324 mm ikili torpido lançeriUçak MevcuduS-70B Seahawk Helikopter, İnsansız hava araçları (İHA)Havacılık İmkanlarıHelikopter pisti ve hangarı