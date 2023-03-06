TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi! Akdeniz'e ne zaman inecek?

Türkiye'de bulunan tersaneler uzun süredir sivil alanda dünya standartlarında üretim yapabiliyor. Askeri alanda bu kaliteyi yakalaması, hatta öncül ülkeler arasına girmesi şüphesiz ki 90'lı yıllarda fikri temelleri atılan ve 2004 itibariyle de somuta dökülmeye başlanan MİLGEM projesiyle birlikte oldu. Son olarak TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi! Ne zaman göreve başlayacak?

Yapımına ilk olarak 2014 yılında başlanan TCG Anadolu'nun (L-400) inşası Sedef Tersanesi tarafından tamamlandı ve geçtiğimiz yıl suya indirildi. Ardından elektronik sistemlerin montaj ve entegrasyon çalışmalarına başlandı. Son kontrolleri ve teslim öncesi denetimleri tamamlandı.

Bugün de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. TCG Anadolu envantere giriş tarihi ise kabul testlerinin ardından önümüzdeki günlerde olacak. Kabaca bir tahminle mart sonu veya nisan ayında ilk görevine çıkabileceğini söyleyebiliriz. Fakat bu gemi hakkında birçok yanılgı mevcut. Zira her ne kadar çok yönlü ve elverişli olsa da aslında bir uçak gemisi değil.

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Bazı uçakların belli koşullarda iniş-kalkış yapmasına olanak sağlayan kısa ve eğimli bir pisti bulunan amfibi hücum sınıfında yer alıyor. Yani birincil amacı savaş veya operasyon sırasında bir bölgeye Kara Kuvvetleri birliklerin, zırhlı araçların ve tanklar çıkartma yapmasını sağlamak. Ek olarak, yönetim-komuta merkezi görevi de görecek.

Tabii savaş ve operasyonlar sırasında üzerinden kalkış yapabilen İHA, Siha, TİHA, MİUS, helikopter ve savaş uçakları ile keşif, devriye, saldırı ve savunma rollerini üstlenebilir. Aslında geçtiğimiz yıllarda dikey iniş kalkış yapabilen F-35'lerin kullanılması planlanıyordu. Ancak uygulanan ambargo ve projeden çıkarılma süreçlerinden sonra bu durum değişti.

1?? TCG Anadolu amfibi hücum gemisi envantere giriyor 2?? Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak 3?? Üzerinde bulunan kısa pistten SİHA-TİHA-MİUS, Helikopter ve savaş uçakları kalkabilecek 4?? İçerisinde binlerce asker ve onlarca zırhlı araç taşıyabiliyor 5?? Yüzen kale! pic.twitter.com/vaDXHbW5uI — M. Can AKA (@mcaka_17) January 2, 2023

İlk etapta 50+ adet Bayraktar TB3 SİHA konuşlandırılabileceği söylendi. Fakat göreve göre SİHA sayısı 10'a kadar düşecek. Bu sayede T-129 Atak ve Seahawk gibi helikopterler konuşlanabilecek. Ayrıca gelecek dönemde Bayraktar Kızılelma, Hürjet ve de MMU gibi farklı hava araçlarının yerleştirilebileceğini belirtelim.

Gemi içerisindeki havuza her biri tank taşıyabilen 4 adet LCM (mekanize çıkarma) gemisi girebilecek. Araç güvertesinde ise 13 tank ve 27 adet ZAHA tipi zırhlı amfibi hücum aracı, 6 adet ZPT (zırhlı personel taşıyıcı), 33 muhtelif araç ve 15 adet römork olmak üzere toplam 94 araç olacak. Ek olarak tam teşekküllü hastane ve 2 ameliyathanesi bulunacak.

TCG Anadolu özellikleri:

Uzunluk: 232 m

Yükseklik: 58 m

Genişlik: 32 m

Azami hız: 21 knots – 39 km/s (Tam yük ile)

Tam yüklü menzil: 9 bin deniz mili

Hareket siası: 9 bin mil

Ağır yük garajı: 1410 m²

Hafif yük garajı: 1880 m²

Gemi havuzu: 1165 m²

Hangar: 900 m²

Uçuş güvertesi: 5 bin 440 m²

Tam yük deplasmanı: 27 bin 436 ton

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