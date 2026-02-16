Haberler

Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye'ye veda ediyor

Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye'ye veda ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzun süredir RTÜK'ün markajında olan ve müstehcenlik iddialarıyla gündemden düşmeyen Jasmine dizisi için yolun sonu göründü. HBO Max Türkiye, idari cezaların ardından radikal bir karar alarak yapımı 18 Şubat Çarşamba akşamı yayından kaldırma kararı aldı.

  • HBO Max'te yayınlanan Jasmine dizisi 18 Şubat Çarşamba akşamı HBO Max Türkiye kütüphanesinden kaldırılacak.
  • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) diziyi müstehcen unsurlar ve yayın ilkeleriyle bağdaşmayan sahneler gerekçesiyle incelemeye almış ve platforma idari ceza uygulamıştı.
  • HBO Max Türkiye'nin sosyal medya açıklamasına göre dizinin uluslararası yayın hayatı devam edecek.

Hbo Max'te yayınlanan ve içeriği nedeniyle uzun süredir tartışmaların odağında bulunan Jasmine, Türkiye'deki yayın hayatını sonlandırıyor. Yapım, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından müstehcen unsurlar ve yayın ilkeleriyle bağdaşmayan sahneler gerekçesiyle incelemeye alınmış, ilk bölümlerinin ardından platforma idari ceza uygulanmıştı. Dizi, 18 Şubat Çarşamba akşamı itibarıyla HBO Max Türkiye kütüphanesinden kaldırılacak.

PLATFORMDAN VEDA MESAJI

HBO Max Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dizinin Türkiye macerasının sona erdiği duyuruldu. Paylaşımda, "Jasmine, 18 Şubat Çarşamba akşamı HBO Max Türkiye'ye veda etse de başka topraklarda açmaya devam edecek. Üzülmüyoruz ve diyoruz ki bize hep Yasemin" ifadelerine yer verildi. Açıklama, dizinin uluslararası yayın hayatının devam edeceğini ortaya koydu.

RTÜK CEZASI ALMIŞTI, TARTIŞMALAR HİÇ DİNMEDİ

Jasmine, yayınlandığı ilk günden itibaren erişkinlere yönelik içeriği, toplumsal hassasiyetleri zorlayan anlatımı ve müstehcen sahneleri nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. RTÜK'ün verdiği cezanın ardından dizi, Türkiye'de en çok konuşulan ve eleştirilen yapımlar arasında yer aldı.

DİZİNİN KONUSU

Dizi, ölümcül bir kalp rahatsızlığıyla mücadele eden Yasemin'in yaşam mücadelesini konu alıyor. Organ nakli listesine girebilmek için zamana karşı yarışan Yasemin, hayatta kalma umudu ile duygusal ve psikolojik baskılar arasında sıkışıyor.

Hikâyenin merkezinde ise Yasemin'in en büyük destekçisi olan üvey kardeşi Tufan'ın, sınırları aşan ve giderek saplantıya dönüşen duyguları yer alıyor. Bu ilişki, iki karakteri karanlık ve çıkmaz bir ilişkiler ağının içine sürüklüyor.

Dizinin başrollerinde Asena Keskinci ve Burak Can Aras yer alıyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Teknoloji
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı

CHP'ye bir şok daha! Belediye başkanı apar topar İstanbul'a çağrıldı
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü

Türkiye'nin en büyük şehirlerinden! Son hali çileden çıkardı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Sadece o değil tüm ahlakı bozan dizilerde kaldırılsın ülkeyi ahlaken bitirdiler

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
Voleybol oynaya oynaya tüm dünyayı geziyor! İşte Yeliz Başa'nın transfer olduğu 13. ülke

Voleybol oynaya oynaya tüm dünyayı geziyor! İşte imza attığı 13. ülke
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde kazanacağı dev rakam

Galatasaray, Juventus'u elerse dünyaları kazanacak
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak