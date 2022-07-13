Tarih baştan yazılıyor! Emmy'nin kazananı dijital akış platformları oldu
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Bu yıl 74.cüsü düzenlenecek olan Emmy ödül töreninin adayları belli oldu. Üstelik dijital akış platformları tüm listelerde zirvede.
Bu yıl 13 Eylül'de 74.sü düzenlenecek olan Emmy ödüllerinin adayları şimdiden belli oldu. Dikkatleri üzerine toplayan şey ise yapımların geldiği platformlar oldu. Zira bu yılın listesinin yarısından fazlasını dijital akış platformlarının içerikleri oluşturdu.
Emmy ödüllerinin adayları belli oldu!
74. Emmy ödülleri adayları ile buluşmak için gün sayıyor. 2 ay sonra düzenlenecek etkinliğin kazananı ise şimdiden belli oldu. Neden mi bahsediyoruz? Tabii ki de dijital içerik platformlarından. Aşağıdaki listelerden de görebileceğiniz gibi Netflix, Apple TV+, HBO Max ve Hulu, her alanda çoğunluğu sağlamış durumda.
En iyi drama dizisi:
Better Call Saul (AMC)
Euphoria (HBO)
Ozark (Netflix)
Severance (Apple TV+)
Squid Game (Netflix)
Stranger Things (Netflix)
Succession (HBO)
Yellowjackets (Showtime)
Disney+ vs Netflix! Hangisi daha iyi?
En iyi komedi dizisi:
Abbott Elementary (ABC)
Barry (HBO)
Curb Your Enthusiasm (HBO)
Hacks (HBO Max)
The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)
Only Murders in the Building (Hulu)
Ted Lasso (Apple TV+)
What We Do in the Shadows (FX)
En iyi mini dizi:
Dopesick (Hulu)
The Dropout (Hulu)
Inventing Anna (Netflix)
Pam and Tommy (Hulu)
The White Lotus (HBO)
Drama/ en iyi erkek oyuncu
Jason Bateman – Ozark
Brian Cox – Succession
Lee Jung-jae – Squid Game
Bob Odenkirk – Better Call Saul
Adam Scott – Severance
Jeremy Strong – Succession
Drama/ en iyi kadın oyuncu
Laura Linney – Ozark
Reese Witherspoon – The Morning Show
Melanie Lynskey- Yellowjackets
Sandra Oh – Killing Eve
Jodie Comer – Killing Eve
Zendaya – Euphoria
Komedi/ en iyi erkek oyuncu
Donald Glover – Atlanta
Bill Hader – Barry
Nicholas Hoult – The Great
Steve Martin – Only Murders In The Building
Martin Short – Only Murders In The Building
Jason Sudeikis – Ted Lasso
Komedi/ en iyi kadın oyuncu
Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel
Quinta Brunson – Abbott Elementary
Kaley Cuoco – The Flight Attendant
Elle Fanning – The Great
Issa Rae – Insecure
Jean Smart – Hacks
Mini dizi/ en iyi erkek oyuncu:
Colin Firth – The Staircase
Andrew Garfield – Under The Banner Of Heaven
Oscar Isaac – Scenes From A Marriage
Michael Keaton – Dopesick
Himesh Patel – Station Eleven
Sebastian Stan – Pam & Tommy
Mini dizi/ en iyi kadın oyuncu
Toni Collette – The Staircase
Julia Garner – Inventing Anna
Lily James – Pam And Tommy
Sarah Paulson – American Crime Story: Impeachment
Margaret Qualley – Maid
Amanda Seyfried – The Dropout
Drama/ en iyi yardımcı erkek oyuncu:
Nicholas Braun – Succession
Billy Crudup – The Morning Show
Kieran Culkin – Succession
Park Hae-soo – Squid Game
Matthew Macfayden – Succession
John Turturro – Severance
Christopher Walken – Severance
Oh Yeong-su – Squid Game
Drama/ en iyi yardımcı kadın oyuncu:
Patricia Arquette – Severance
Julia Garner – Ozark
Jung Ho-yeon – Squid Game
Christina Ricci – Yellowjackets
Rhea Seehorn – Better Call Saul
J. Smith-Cameron – Succession
Sarah Snook – Succession
Sydney Sweeney – Euphoria
Komedi/ en iyi yardımcı erkek oyuncu:
Anthony Carrigan – Barry
Brett Goldstein – Ted Lasso
Toheeb Jimoh – Ted Lasso
Nick Mohammed – Ted Lasso
Tony Shalhoub – The Marvelous Mrs. Maisel
Tyler James Williams – Abbott Elementary
Henry Winkler – Barry
Bowen Yang – Saturday Night Live
Komedi/ en iyi yardımcı kadın oyuncu:
Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel
Hannah Einbinder – Hacks
Janelle James – Abbott Elementary
Kate McKinnon – Saturday Night Live
Sarah Niles – Ted Lasso
Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary
Juno Temple – Ted Lasso
Hannah Waddingham – Ted Lasso
En iyi Talk Show:
The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)
Jimmy Kimmel Live! (ABC)
Last Week Tonight With John Oliver (HBO)
Late Night With Seth Meyers (NBC)
The Late Show With Stephen Colbert (CBS)
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