Super Bowl'da Türkiye için yardım çağrısı yapıldı!

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Cumhuriyet tarihinin en büyük faciası olarak kayıtlara geçmiş durumda. 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Dünya genelinden birçok ülke ise Türkiye'de yaşanan deprem için yardımlarına devam ediyor. Bu yardımlardan bir tanesi de Super Bowl etkinliğinde gerçekleşti.

ABD'nin en büyük spor organizasyonunda deprem çağrısı

Super Bowl, Amerikan futbol liginin şampiyonluk maçı olan Super Bowl, ABD'nin en çok izlenen spor organizasyonu olarak öne çıkıyor. Bu organizasyonda National Football Conference (NFC) ve American Football Conference (AFC) şampiyonları karşılaşıyor.

Dünyada milyonlarca kişi tarafıdan takip edilen Super Bowl etkinliğinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler unutulmadı. Kansas City Chiefs ile Philedelphia Eagles takımlarının karşılaştığı şampiyonluk maçında depzemzedeler için yardım istendi.

Bir bu eksikti: Şaşırtan UFO görüntüleri! [Tüm videolar]

Maçın başlamasından hemen önce Türkiye ve Suriye'de etkili olan deprem için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan anonsta şu ifadelere yer verildi:

Biz burada Chiefs ve Eagles arasında inanılmaz bir Super Bowl maçına hazırlanırken, Türkiye ve Suriye'deki yıkımı unutmuyoruz. Bu ülkeler binlerce cana mal olan depremler tanıklık etti. Dualarımızı sunmaya devam ediyoruz ve hayranları bu yardım çabalarını desteklemek için www.redcross.org/nfl adresini ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Bu anonsun ardından ise maçın devre arasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Twitter üzerinden yardım çağrısını sürdürdü. Blinken şu ifadelere yer verdi:

Lütfen bir dakikanızı ayırarak Türkiye ve Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım çağrısına kulak verin. ABD hükümeti ve Amerikalılar olarak adım atalım.

Bu açıklamanın ardından ise Antony Blinken, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın deprem bölgelerine yardım için başlattığı kampanyanın bilgilerini ekledi. Milyonlarca kişinin takip ettiği bu organizasyonda yapılan duyuru ile birlikte önemli miktarda yardımın toplanması bekleniyor.

Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler:

Deprem için bu ayarları yapın:

Depremzedelere böyle yardım edebiliriz:

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.