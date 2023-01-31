Super AMOLED nedir? AMOLED ile arasındaki farklar

Super AMOLED ekran teknolojisi nedir ve AMOLED'e göre neden daha avantajlıdır? İşte S-AMOLED hakkında bilmeniz gerekenler.

Teknolojinin her geçen gün hayatımıza dahil olmasıyla birlikte ekran ve panellerde de yenilik kaçınılmaz oldu. Monitör, dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon gibi birden fazla cihazda OLED ekranlar kullanılmaya başlandı. Peki OLED teknolojisinin devamı olan Super AMOLED nedir ve normal AMOLED'den farkı nedir?

Super AMOLED vs AMOLED: Hangisi daha iyidir?

Super AMOLED, akıllı telefonlarda ve diğer mobil cihazlarda kullanılan bir tür AMOLED görüntüleme teknolojisidir. AMOLED'e benzer şekilde, Super AMOLED ekran da birbirinden bağımsız ışıklandırılan piksellerden oluşur.

İkisi arasındaki temel fark ise Super AMOLED'in, normal AMOLED'e kıyasla daha az katman içermesidir. Ekran ile dokunmatik sensörü birleştirir ve bu katmana "süper katman" adı verilir. Bu ortak katman, ekranın performansını artırarak standart AMOLED'e göre daha parlak ve canlı renkler sunar.

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S-AMOLED'in en önemli avantajlarından biri yüksek kontrast oranıdır. Her piksel bağımsız olarak ışıklandırıldığından, ekran daha yüksek kontrast oranı ve daha canlı renkler sağlayan gerçek siyah üretebilir. Ayrıca daha geniş bir renk gamına sahiptir. Bu da daha fazla renk ve daha doğru renkler gösterebileceği anlamına gelir.

Super AMOLED'in bir diğer avantajı güç verimliliği sağlamasıdır. Pikseller yalnızca ihtiyaç duyulduğunda aydınlatıldığı için LCD panellere kıyasla çok daha az güç kullanır. Tahmin edebileceğiniz üzere, bu ekrana sahip akıllı telefonlar daha uzun pil ömrü sunabilir.

Super AMOLED'in avantajları şu şekilde sıralanabilir:

Ekran ve dokunmatik sensör katmanlarını tek katmanda birleştirerek ekranı inceltir.

Daha yüksek kontrast oranıyla daha canlı renkler sunar.

Daha az güç tüketir ve daha az ısınır.

Pikseller bağımsız olarak ışıklandırılır, bu da siyahın daha gerçekçi görünmesini sağlar.

Daha az katman olduğu için ışık yansıması azaltılır.

Samsung tarafından AMOLED ekranlara alternatif olması için geliştirilen bu görüntüleme teknolojisi, kısaca daha iyi performans, daha yüksek kontrast oranı, daha geniş renk gamı ??ve daha iyi güç verimliliği sunar. S-AMOLED'in Advanced, Plus ve HD gibi farklı versiyonları olduğunu da belirtelim.

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