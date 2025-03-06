Sümeyra Teymur, Klass Dergisi'nin 'Pırlanta Kadınlar' Kategorisine Seçildi

Başarılı iş insanı ve Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, Klass Dergisi tarafından "Pırlanta Kadınlar" kategorisine layık görüldü. Dijital medya alanındaki liderliği ve inovasyona yaptığı katkılarla dikkat çeken Teymur, sektördeki başarısını bir kez daha tescillemiş oldu.

Dijital medya sektörünün önemli isimlerinden Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda başarılarıyla dikkat çekiyor. Eğitim hayatındaki azmi ve iş dünyasındaki liderliğiyle öne çıkan Teymur, dijital içerik üretimi ve inovasyon alanındaki projeleriyle sektöre yön vermeye devam ediyor.

DİJİTAL MEDYANIN ÖNCÜ İSİMLERİNDEN

Batman doğumlu olan Sümeyra Teymur, eğitim hayatına büyük bir özveriyle devam ederek Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Akademik kariyerini Marmara Üniversitesi'nde İslam Mezhepleri Tarihi alanında yüksek lisans ve İstanbul Üniversitesi'nde "Lise Öğrencilerinde Mezhep Algısı" başlıklı doktora teziyle tamamladı.

Eğitim sürecinde kazandığı analitik düşünme ve araştırma yeteneklerini iş dünyasına da yansıtan Teymur, 2006 yılında ailesi tarafından kurulan Haberler.com'a katkı sağlamaya başladı. 2012 yılından itibaren tam zamanlı olarak dijital medya sektöründe çalışan Teymur, proje yönetimi, kalite yönetimi ve kullanıcı deneyimi gibi alanlarda kendisini geliştirerek sektörde fark yaratmayı başardı.

HABERLER.COM'UN BAŞARISINDA KİLİT ROL OYNADI

2018 yılında Haberler.com CEO'su olarak göreve gelen Sümeyra Teymur, şirketin dijital medya sektöründeki konumunu güçlendirdi. Yenilikçi projelere liderlik eden başarılı iş insanı, dijital içerik üretimi ve yaratıcı hikâye anlatımı konusundaki yetkinliğini bir adım öteye taşıyarak Guru Studio'yu kurdu.

Guru Studio, dijital içerik üretimi ve sosyal medya projeleriyle geniş bir kitleye hitap ederken, Teymur burada yaratıcı içeriklerle izleyicilere seslenerek sektörde farkını ortaya koydu. Kullanıcı deneyimi tasarımı ve mobil uygulama geliştirme alanındaki bilgi birikimini Guru Studio'ya taşıyan Teymur, inovasyon odaklı projeleriyle yalnızca dijital medya değil, teknoloji ve inovasyon alanında da ses getiren çalışmalara imza attı.

DİJİTAL MEDYA VE TEKNOLOJİDE KADIN GİRİŞİMCİ GÜCÜ

Teknolojiye uyum sağlayan, inovasyona açık ve sürekli öğrenmeyi ilke edinen bir yönetici olarak öne çıkan Sümeyra Teymur, Türkiye'de dijital medya sektörünün gelişimine büyük katkı sundu. Kadın girişimciliğinin gücünü ve liderliğini her adımında kanıtlayan Teymur, uluslararası arenada da başarılı projeler gerçekleştirmeye devam ediyor.