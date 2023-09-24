Succession dizisinin ilham aldığı aile dramasında sona gelindi: Murdoch koltuğunu oğluna bırakıyor

Son yılların en çok izlenen dizilerinden biri olan Succession’ın final bölümünün yayınlanmasından dört ay sonra diziye esin kaynağı olan taht macerasında sona gelindi.

Son yılların en çok izlenen dizilerinden biri olan Succession’ın final bölümünün yayınlanmasından dört ay sonra diziye esin kaynağı olan taht macerasında sona gelindi.

Avustralyalı medya devi Rupert Murdoch, Fox News ve News Corp şirketlerinin başkanlığı görevinden istifa ettiğini ve oğlu Lachlan'ın her iki şirketin başına geçeceğini açıkladı.

Succession’ın İngiliz yazarı Jesse Armstrong, geçen ay Edinburgh Televizyon Festivali’nde herkesin bildiği gerçeği itiraf etmiş ve dizinin esin kaynağının Murdoch ailesi olduğunu söylemişti.

Amerikan televizyon devi HBO’nun bir dizisi olan Succession, medya patronu bir babanın koltuğunu kime bırakacağına dair kardeşler arasında yaşanan mücadeleyi, aile dramasını ve entrikalarını ele alıyordu.

Armstrong, karakterleri büyük bir oranda değiştirdiğini ve Sumner Redstone ile Robert Maxwell gibi isimlerin başını çektiği diğer büyük ailelerden de ilham aldığını belirtmişti.

Ancak BBC’nin eğlence muhabiri Ian Youngs’a göre Succession dizisindeki karakterler ile Murdoch ailesi arasındaki benzerlikler gözden kaçacak gibi değil.

Kararlı, zorlu, ürkütücü ve yaşlanan bir aile reisi. Aile işinin başına geçmek için mücadele eden üç kardeş. Dijital medya devrinde ayakta kalmaya çalışan bir medya imparatorluğu.

İngiltere’de Sun ve Times, ABD’de Wall Street Journal ve Fox News medya şirketlerini, Hollywood’da 20th Century stüdyosunu kuran Rupert Murdoch, imparatorluğunun temellerini 1960’larda atmıştı.

Murdoch’un News Corporation adındaki şirketi küresel bir siyasi güce dönüştü.

Seçimler üzerinde bir etkisi olacağını düşünen siyasetçiler, başbakanlar ve devlet başkanları Murdoch üzerindeki etkilerini artırmak için mücadele etti.

Murdoch’un yerine geçebilecek çocukları ise Elisabeth, Lachlan ve James idi.

“Oğullarını şirketi devretmek için yetiştirdi”

Sunday Times gazetesinin eski editörü Andrew Neil, Murdoch’un iki oğlunu işlerin başına geçmesi için yetiştirdiğini söylüyor.

Neil, 1980’lerin ortalarında bir Cumartesi gecesi Murdoch ile yemek yerken Sunday Times’ın baskıya gönderildiğini ve o sırada iki ergen olan Lachlan ile James’in de ortamda bulunduğunu anlatıyor:

“Konuşmalar şirketi nasıl onlar için inşa ettiğine yönelikti. Kardeşleri, sağ çıkıp çıkamayacaklarını görmek için birbirlerine karşı kışkırtırdı. En azından bir çocuğunun yerini almasını istiyordu.”

Neil’e göre o zamanlar Elisabeth taht savaşının içinde yer almıyordu.

“Kadınların bu tarz işleri becerebileceğini gerçekten düşünmüyordu” diyen Neil’e göre zamanla Murdoch’un bu konudaki fikri değişmiş olmalı.

Elisabeth ise 2012 yılında babasının işlerini devralmak için niyeti olmadığını söylemişti.

Elisabeth o zamanlar bir kısmı News Corp’a ail olan Sky Networks’te müdürdü.

2000 yılında ise kendi işi Shine’ı kurdu.

Bu şirket de 2011 yılında News Corp tarafından satın alındı.

Fox’tan iğrenen erkek kardeş

Uzun yıllar boyunca James’in işleri üstleneceği düşünülüyordu.

James uzun yıllar boyunca babasının imparatorluğunun farklı şirketlerinde kıdemli işlerde çalışmıştı.

Ancak 2019 yılında “editöryal açıdan farklılarını” gerekçe göstererek News Corp yönetim kurulundan istifa etti.

Daha sonraki yıllarda ise Fox haber kanalının sağ ideolojiye yatkınlığı ve babasının medya kurumlarının iklim kriziyle ilgili yaptığı haberleri eleştirmekten geri durmadı.

Bu da Lachlan’ın liderliği için yolu açmış oldu.

1996 yılında aile şirketinin yönetim kuruluna ilk giren kişi olan Lachlan, Murdoch imparatorluğunun farklı şirketlerinde çalıştı, ancak 2005 yılında işleri bırakıp Avustralya’ya geri döndü.

Yaklaşık 10 yılın ardından ise geri dönerek 21st Century Fox şirketinin yönetim kurulu başkanı oldu ve News Corp’un babasıyla beraber başkanlığını yürüttü.

Vanity Fair dergisinin muhabirlerinden Brian Stelter’a göre yaklaşık 10 yıldır Lachlan’ın varis olduğu biliniyordu.

Stelter, “James Murdoch çok uzun zamandır Fox’un ABD’deki yayın çizgisinden iğreniyordu. O yüzden şirketlerden uzaklaştı. Bu sebeple Lachlan uzun zamandır sıradaki kişiydi, ancak gücü hep babasıyla paylaşıyordu” diyor.

Kardeşler birleşip şirketi ele geçirir mi?

Nisan ayında Vanity Fair aile içindeki kavgalara ilişkin bir hikaye yayımlayarak baba Murdoch’un yerine kimin geçeceği sorunlarından bunaldığını kaleme aldı.

Makalenin yazarı Gabriel Sherman’a göre Murdoch, güçlü olanın ayakta kalacağı Darvinci bir anlayışa sahipti.

Hatta makaleye göre Lachlan, kardeşi James’in Succession senaristlerine bilgi sızdırdığından şüphe ediyordu.

Succession dizisinin yaratıcısı Jesse Armstrong ise senaryoyu yazmak için “Murdoch ailesi ile öğle yemeğine çıkmak gerekmediğini, bütün kavgayı dergi sayfalarından okumanın mümkün olduğunu” söylemişti.

Succession dizisinde olduğu gibi Murdoch ailesinde de Prudence adında medya ile daha az ilgisi olan bir kardeş daha var.

Vanity Fair dergisinin haberinde yer alan iki farklı kaynağa göre James, kardeşleriyle beraber babası gittikten sonra yönetimi Lachlan’dan almak için hazırlanıyor.

Eski bir Fox yöneticisi dergiye, “James, Elisabeth ve Prudence, şirketi devralmak için güçlerini birleştirecek” dedi.

Succession dizisi sona ermiş olabilir; ancak bu diziden yola çıkan farklı hikayelerden yeni yapımların ileride ortaya çıkması konuşuluyor.

Murdoch ailesi için de aynı şey geçerli olabilir.