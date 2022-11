Stranger Things ve Squid Game koltuğunu kaybetti: İşte yerini alan dizi!

Netflix, uzun süredir en çok izlenenler şeklinde listeler paylaşıyor. Burada yapımların yerli ve yabancı oluşundan içeriğin diline kadar farklı kriterlerde listeler mevcut. Bugün de izlenme saatine göre haftanın Top10'ini paylaştı. Dikkatleri çeken ise Netflix rekorlarını eline geçiren Wednesday isimli yeni yapım oldu.

Wednesday, Netflix izlenme rekorunu ele geçirdi!

Netflix, tarafından paylaşılan Top10 listesine baktığımızda Wednesday isimli yeni yapımın yayınlandığı ilk hafta itibariyle 350 milyon saate yakın izlenmeye ulaştığını görüyoruz. Bu da önce Squid Game, ardından Stranger Things'in kırdığı rekorun 3. kez el değiştirdiği anlamına geliyor. Sıradaki hedefi ise şuan için Stranger Things'in elinde olan aylık izlenme saati gibi duruyor.

21-27 Kasım arası en çok izlenen diziler: