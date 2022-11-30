Stranger Things ve Squid Game koltuğunu kaybetti: İşte yerini alan dizi!
Teknoloji Haberleri
Netflix Original yapımları olan Squid Game ve Stranger Things'in rekorları vizyona yeni giren Wednesday tarafından kırıldı.
Netflix, uzun süredir en çok izlenenler şeklinde listeler paylaşıyor. Burada yapımların yerli ve yabancı oluşundan içeriğin diline kadar farklı kriterlerde listeler mevcut. Bugün de izlenme saatine göre haftanın Top10'ini paylaştı. Dikkatleri çeken ise Netflix rekorlarını eline geçiren Wednesday isimli yeni yapım oldu.
Wednesday, Netflix izlenme rekorunu ele geçirdi!
Netflix, tarafından paylaşılan Top10 listesine baktığımızda Wednesday isimli yeni yapımın yayınlandığı ilk hafta itibariyle 350 milyon saate yakın izlenmeye ulaştığını görüyoruz. Bu da önce Squid Game, ardından Stranger Things'in kırdığı rekorun 3. kez el değiştirdiği anlamına geliyor. Sıradaki hedefi ise şuan için Stranger Things'in elinde olan aylık izlenme saati gibi duruyor.
21-27 Kasım arası en çok izlenen diziler:
Netflix'e para ödemek istemeyenler buraya! Siz en çok izlenen diziler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)1Wednesday: Season 11341 milyon 230 bin21899: Season 1287 milyon 890 bin3The Crown: Season 5342 milyon 360 bin4Dead to Me: Season 3233 milyon 330 bin5Manifest: Season 4421 milyon 600 bin6Manifest: Season 12315 milyon 10 bin7Pepsi, Where's My Jet?: Limited Series114 milyon 160 bin8Manifest: Season 3812 milyon 260 bin9Warrior Nun: Season 2311 milyon 970 bin10Dead to Me: Season 1111 milyon 940 bin
Squid Game Teknoloji Haberler
Netflix'e para ödemek istemeyenler buraya!
Siz en çok izlenen diziler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!