Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya öldü

KAYSERİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar C., otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücünün otomobili, kaza yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Otomobil sürücüsü S.Ö. ise bir süre sonra polise teslim oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kadir Has Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ö. idaresindeki 38 AHS 929 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar C.'ye çarpıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Serdar C., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, S.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, S.Ö.'nün otomobilini, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki oturduğu binanın önünde park edilmiş halde buldu. S.Ö. ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi, bir süre sonra polisi arayıp teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı