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Seçim zaferini kurşun geçirmez camın ardından kutladı

Seçim zaferini kurşun geçirmez camın ardından kutladı Haber Videosunu İzle
Seçim zaferini kurşun geçirmez camın ardından kutladı
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Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını açıklayan ve Trump'ın desteklediği sağcı aday Abelardo De La Espriella, zafer kutlamalarına kurşun geçirmez camla korunan özel bir platformun içinden katıldı. Sıkı güvenlik önlemleri altında destekçilerini selamlayan Espriella'nın görüntüleri dikkat çekerken, seçim sonuçlarına mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro itiraz etti.

  • Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Abelardo De La Espriella, zafer kutlamasını kurşun geçirmez camla çevrili bir platformda yaptı.
  • Espriella, rakibi Ivan Cepeda'yı yaklaşık 246 bin oy farkıyla geride bıraktı.
  • Mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, seçim sonuçlarında usulsüzlükler olduğunu öne sürerek resmi sayımın tamamlanmasını bekleyeceğini açıkladı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazandığını açıklayan Abelardo De La Espriella, destekçileriyle birlikte zafer kutlamasına çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açık destek verdiği sağcı aday Espriella'nın kutlamalar sırasında kurşun geçirmez camla çevrili özel bir güvenlik platformunun içinde yer alması dikkat çekti.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Espriella'nın gece saatlerinde sokaklarda ilerleyen kurşun geçirmez camlı bir araç ya da platform içerisinden kalabalığı selamladığı görüldü. Kutlamalara yoğun güvenlik önlemleri eşlik ederken, çevrede çok sayıda motosikletli koruma ve destekçinin bulunduğu dikkat çekti.

Seçim yarışının oldukça çekişmeli geçtiği Kolombiya'da resmi olmayan sonuçlara göre Espriella, rakibi Ivan Cepeda'yı yaklaşık 246 bin oy farkıyla geride bıraktı.

PETRO SONUÇLARA İTİRAZ ETMİŞTİ

Mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise seçim sonuçlarında usulsüzlükler bulunduğunu öne sürerek resmi sayım sürecinin tamamlanmasını bekleyeceğini açıklamıştı.

Espriella daha önce yaptığı açıklamada, "Silahların gölgesindeki baskılara, oy satın alma girişimlerine, yolsuzluğa ve gerillaya karşı kazandık. Kazanan Kolombiya oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
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