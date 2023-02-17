Steam vs Epic Games: En ucuz oyun hangi platformda?

Bu içeriğimizde popüler oyunların Steam ve Epic Games'teki fiyatlarını karşılaştırdık. Peki en ucuz platform hangisi?

Geliştiriciler, oyunlarını birden fazla dijital mağazalarda listeleyerek daha fazla satış yapmaya çalışıyor. Ancak bu platformlarda uygulanan bazı politikalar nedeniyle bazen fiyat farkı olabiliyor. Bu durumda oyuncular, alacakları yapım için daha az ücret ödemiş oluyor. Peki popüler oyunlar hangi dijital mağazada daha ucuz? İşte Steam ve Epic Games karşılaştırması!

Popüler oyunlar hangi platformda daha ucuz?

Ülkemizde artan enflasyon ve yükselen dolar kuru nedeniyle son zamanlarda birçok oyun şirketi, Türkiye'de uygulanan yerel fiyatlandırma için artış yaptı. Bunun sonucunda 3 basamaklı fiyatlar görebilir olduk. Bu durumda alacağınız oyun için uygun fiyatlı platformu tercih ederseniz, biraz daha düşük ücret ödeyebilirsiniz. Elbette bu her yapım için geçerli olmadığını belirtmekte fayda var. Bu içeriğimizde Steam ve Epic Games arasında fiyat farkı olan popüler oyunları bir araya getirdik.

Red Dead Redemption 2

Silah çeteleri ve soyguncuların yaşadığı Vahşi Batı dönemini konu alan Red Dead Redemption 2, sunduğu grafik ve mekanikler bir yana, 45 saatlik hikayesiyle de oldukça seviliyor. Oyun geçtiğimiz günlerde Steam'de yüzde 285 zamlandı.

Steam: 1.150,00 TL

Epic Games: 299,00 TL 98,67 TL (-67% indirim)

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Grand Theft Auto 5

Grand Theft Auto 5, üç ana karakterin olduğu açık dünya oyunudur. Hikayeli mod bir yana, diğer oyuncularla beraber oynayabileceğiniz çevrimiçi mod da bulunuyor. Rockstar Games tarafından geliştirilen oyunun Criminal Enterprise Starter Pack dahil Premium sürümü, Epic Games'te daha ucuz.

Steam: 551,25 TL

Epic Games: 169,00 TL 84,50 TL (-50% indirim)

Cyberpunk 2077

Hatalar nedeniyle kötü bir başlangıç yapan Cyberpunk 2077, şimdilerde ise bu hataların büyük çoğunluğuna veda etti. CD Projekt Red tarafından geliştirilen oyun, GTA 5 gibi alternatiflerine göre daha distopik bir dünya sunuyor.

Steam: 499,00 TL

Epic Games: 249,00 TL

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher serisinin ikinci oyununda hafızasını geri kazanan Geralt, üçüncü oyunda kayıp aşkı Yennefer'ı aramaya başlar. Bu süreçte birçok düşmanla karşılaşır ve yeni dostlar edinir. AAA kalitede oyun Steam'de zamlanarak 249 TL oldu.

Steam: 249,99 TL

Epic Games: 75,00 TL

Mafia 3: Definitive Edition

1968 yılında New Bordeaux şehrinde geçen Mafia 3: Definitive Edition, mafya ailesinin sorunlarını çözmek için şehre gelen Lincoln Clay karakterini konu alıyor. Eski mahkum ve Vietnam gazisi olan Clay, suç dünyasına geri döner.

Steam: 199,00 TL 65,67 TL (yüzde 67 indirim)

Epic Games: 49,00 TL

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT, Kojima Productions tarafından geliştirilip geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürüldü. Oyun, Ölüm Kıyısı adıyla bilinen bir fenomenin ölüler ve yaşayanlar dünyası arasındaki kapıyı açmasının ardından yaşananları konu alıyor.

Steam: 399,00 TL

Epic Games: 329,00 TL

Risk of Rain 2

Tek ve arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Risk of Rain 2'de çılgın yaratıklarla savaşarak kaosa dönmüş gezegenden kaçmanız gerekiyor. Ganimetleri birleştirerek karakterinizi geliştirebilir, böylelikle daha da güçlenebilirsiniz. Oyun, geçtiğimiz günlerde Steam'de yüzde 79 zamlanarak 70 TL oldu. Ancak bu zam henüz Epic Games'e yansımış değil.

Steam: 70,00 TL

Epic Games: 39,00 TL

The Forgotten City

The Forgotten City, aynı isimdeki The Elder Scrolls V Skyrim modunun video oyunu uyarlaması olarak karşımıza çıktı. Bu yapım, 2 bin yıl önceki Roma şehrindeki insanlığı ve yasaları arasındaki ilişkiyi konu alıyor. Bu ilişkiyi anlamak için şehirdeki yerel halkı sorgulayıp, bulmacaları çözmeniz gerekiyor.

Steam: 423,00 TL

Epic Games: 40,00 TL

En ucuz oyun Steam'de mi, Epic Games'te mi?

Yukarıdaki popüler oyunların iki platformdaki fiyatlarını karşılaştırdığımızda, Epic Games'in daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunun yapılan zammın henüz yansımadığından dolayı olduğunu belirtelim. Yani bu durum pek de uzun sürmeyebilir.

Peki sizler bu içerik hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyun alırken Steam'i mi yoksa Epic Games'i tercih ediyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.