Steam Oyun İade Etme Yolları

Steam, en popüler oyun satın alma ve oynama platformlarından biri. Geçtiğimiz aylarda şirket, Türkiye ve bazı ülkelerde dolar kuruna geçiş yapmış olsa da hala yüz binlerce kullanıcıya hizmet sunuyor. Diyelim ki Steam üzerinden bir oyun aldınız, oyunu beğenmediniz ve iade etmek istiyorsunuz. Steam, bu konuda sizlere oyun iade etme seçeneğini sunuyor, ama nasıl. İşte Steam oyun iade etme yolları…

Steam oyun iade etme için 2 saatiniz var

Eskilerde olsa aldığımız oyun DVD'lerini veya disklerini bilgisayarımıza yüklemekle uğraşır, beğenmediğimizde de aldığımız yere iade etmeye götürürdük. Artık, gelişen teknoloji sayesinde mağazadan oyun alma devri bitti sayılır. Steam gibi platformlar bizlere binlerce oyunu tek bir site üzerinde sunuyor ve iade etme seçeneğini de online olarak gerçekleştirmeye imkan tanıyor. Eğer siz de aldığınız oyunu iade etmek istiyorsanız ve Steam oyun nasıl iade edilir diye soruyorsanız, işte detaylar…

Steam oyun iade etme koşulları nelerdir?

Tabii ki, Steam'de oyun iadesi kolay olsa da, platformun bazı şartları var. Bu koşulların sebebi de insanların oyunları oynayıp uzun süre oynayıp iade etmesini engellemektir. Gelin beraber iade koşullarına bakalım:

Satın almanızı maksimum 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Steam, 14 gün üzerinde olan satın alımlara iade sağlamayacaktır.

Steam'de oyun iade etmek için iki saatiniz var. Platform, oyunu beğenip beğenmediğinizi 2 saat üzerinde oynamanıza göre karar veriyor. İade etmek istediğiniz oyunu, 14 gün içerisinde toplamda 2 saatten fazla oynadıysanız paranız iade edilmeyecektir.

Üçüncü parti sitelerden veya satıcılardan aldığınız ürünlerin iadesi yapılamaz.

Steam'in 9/10 puanlık oyunu Epic Games'te ücretsiz oldu!

Steam üzerinden nasıl oyun iade edilir

İşte geldik en önemli kısıma "Steam oyun iade etme" yollarına. İlk olarak yapmanız gereken Steam hesabınıza giriş yapmaktır. Daha sonrasında sol üst tarafta bulunan sekmelerde "Yardım" butonuna tıklayın. Yardım butonuna tıkladığınızda "Steam Destek" yazısını göreceksiniz ve ona da tıklayarak Destek kısmına geçebilirsiniz.

Bu sayfada satın aldığınız son ürünlere, hesabınıza, steam topluluğuna, ve dahası hakkında destek konularına erişebilirsiniz. "Oyunlar ve Uygulamalar" butonuna tıklayınız, burada aldığınız son ürünleri görebilirsiniz. Eğer aldığınız oyunu listede göremiyorsanız aşağıdaki "Ara" kısmından da oyunu bulabilirsiniz.

Açılan sayfada, "Bu ürün ile ilgili yaşadığınız sorun nedir?" sorusu ile karşılacaksınız. Burada yaşadığınız sorunlardan birini seçerek veya oyunla alakalı sorunu seçerek iade talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıca, burada oyunu iade etmek yerine "Oynanış veya teknik sorunları düzeltmeme yardım edin." seçeneğini de kullanabilirsiniz.

Eğer iade etmeye karar verdiyseniz ve koşulları karşılıyorsanız, iade talep etme seçeneğini kullanarak ve ikinci kez sorunu seçerek iade talebini başlatabilirsiniz. Talep oluşturduktan sonra Steam, inceleme gerçekleştiriyor ve talebi bir hafta içerisinde yanıtlıyor. Talep yanıtlandıktan ve Steam oyun iadesi onaylandıktan sonra iade ücreti genellikle 1 hafta içerisinde nakit veya Steam bakiyesi olarak hesabınıza geri dönüyor.

Peki ya, siz hiç Steam üzerinden oyun iade etme sorunu yaşadınız mı? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.