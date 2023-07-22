Steam'de Ücretsiz Erişime Açılan Strateji Oyunu

Milyonlarca kullanıcısı ile dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam'de oyuncuları sevindiren etkinlikler hiç durmadan devam ediyor. Kısa süre önce popüler yarış oyununun kısa süreliğine bedava hale geldiği Steam'de son olarak sevilen strateji oyunu, ücretsiz erişime açıldı. Legion TD 2 – Multiplayer Tower Defense, Steam'de ücretsiz erişime açıldı!

Milyonlarca kullanıcısı ile dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam'de oyuncuları sevindiren etkinlikler hiç durmadan devam ediyor. Kısa süre önce popüler yarış oyununun kısa süreliğine bedava hale geldiği Steam'de son olarak sevilen strateji oyunu, ücretsiz erişime açıldı.

Legion TD 2 – Multiplayer Tower Defense, Steam'de ücretsiz erişime açıldı!

Steam gibi dijital oyun mağazaları veya büyük yayıncılar, bazen kendi yapımlarını oyunculara tanıtma amacıyla ücretsiz erişim etkinliği düzenleyebiliyor. Bu etkinlik sayesinde oyuncular, bir süreliğine de olsa oyunu deneyebiliyor.

Oynayanların büyük çoğunluğundan olumlu yorum almayı başaran Legion TD 2 – Multiplayer Tower Defense, 24 Temmuz saat 17.00'a kadar Steam'de ücretsiz erişime açıldı. Oyunu bu tarihe bir kısıtlama olmadan oynayabilirsiniz fakat süre sona erdiğinde ne yazık ki erişiminizi kaybedeceğinizi belirtelim. Yani oynamaya devam edebilmek için satın almanız gerekecek.

Popüler yarış oyunu, kısa süreliğine ücretsiz oldu! Nasıl oynanır?

Strateji türünü sevenlerin mutlaka göz atması gereken Legion TD 2 – Multiplayer Tower Defense'i kule savunma oyunu olarak kısaca özetleyebiliriz. Amacınız, düşman saldırılarına karşı savunma yapmak ve karşı kuleyi yıkmak. Rakibin yapay zeka değil, gerçek birer oyuncu olduğunu da belirtelim.

Legion TD 2 – Multiplayer Tower Defense oyununu ücretsiz şekilde oynayabilmek için şu adımları takip edin;

Adım 1: İlk olarak Buraya tıklayarak oyunun satış sayfasına ulaşın.

Adım 2: Biraz aşağı kaydırın ve sonrasında Legion TD 2 – Multiplayer Tower Defense oynayın kısmından "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın.

Adım 3: İndirme işlemlerini başlatın.

Legion TD 2 – Multiplayer Tower Defense sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

İşlemci: Çift çekirdekli Intel veya AMD

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 / AMD R9 280X

RAM: 8 GB

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

DirectX: Versiyon 10

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Dört çekirdekli Intel veya AMD

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 580

RAM: 8 GB

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

DirectX: Versiyon 10

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