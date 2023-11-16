Steam'de Türk Lirası Kalkıyor: İşte Son Fırsat Oyun Önerileri

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, Türk oyuncuları üzen bir karar alarak Türk Lirası'nı kaldırdı. Oyunların artık dolar ile satın alınacağı duyuruldu. Bu haberde, Türk Lirası kalkmadan önce kütüphanenize ekleyebileceğiniz oyun önerileri bulunuyor.

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, geçtiğimiz günlerde Türk oyuncuları üzen bir duyuru yaptı. Bu duyuruya göre Türk Lirası, mağazadan kaldırılıyor. Karara göre artık satın alımları artık dolar ile yapacağız. Tabii para biriminin dolar ile değişmesi, oyunların zamlanacağı anlamına geliyor. Biz de bu içeriğimizde Steam, Türk Lirasını kaldırmadan önce "son fırsat" olarak kütüphanenize ekleyebileceğiniz oyun önerilerinde bulunduk.

Para birimi dolar ile değişmeden önce: Steam'de kütüphanenize ekleyebileceğiniz oyun önerileri

Bilmeyenler için Steam, bundan birkaç gün önce aldığı kararla Türkiye ve Arjantin'de bundan böyle dolar para birimine geçiş yapılacağını açıklamıştı. Buna göre 20 Kasım tarihinden itibaren oyunlar, bazı orta doğu ülkelerinde de kullanılan MENA-USD para birimi ile fiyatlandırılacak.

Steam'den Türk Lirası kalktığında kullanıcıların bakiyeleri de MENA-USD'ye çevrilecek. Oyun fiyatlarının ne kadar zamlanacağı ise bilinmiyor. Bu, oyun geliştiricilerinin insafına bağlı bir durum. Fakat en az yüzde 100 oranında bir zam geleceği kaçınılmaz.

Film izlemek gibi: Tek oturuşta bitirebileceğiniz oyunlar!

Steam Türkiye'de Türk Lirası kaldırılmadan önce alabileceğiniz oyun önerilerine geçelim.

Bioshock: The Collection

Bioshock: The Collection, 3 oyun ve 3 DLC'yi içeren bir paket. Oynayan kişiler tarafından övgüyle bahsedilen birinci şahıs nişancı türündeki oyunlar, Rapture adlı bir su altı şehri ve onun çevresinde geçiyor.

Hearts of Iron 4

Hearts of Iron 4, bir strateji oyunudur. Paradox Interactive tarafından geliştirilen oyun, 1939-1945 yılları arasındaki ikinci dünya savaşına odaklanıyor. Oyuncular olarak amacımız, başlangıçta seçtiğimiz ülkeyi geliştirerek büyük savaşa hazırlamak.

Mafia Trilogy

Mafia Trilogy, ana oyunları ve ek içerikleri bir araya getirerek oyunculara uzun soluklu bir deneyim sunan bir oyun koleksiyonudur. Her oyun, farklı bir şehirde geçer ve oyuncular, her birinde farklı bir karakteri kontrol eder.

Euro Truck Simulator 2

Her 10 Türk oyuncudan 9'unun kütüphanesinde bulunan Euro Truck Simulator 2, adından da anlaşılabileceği üzere bir kamyon kamyon simülasyonu oyunudur. SCS Software tarafından geliştirilen bu oyun, gerçekçi sürüş deneyimi ve detaylı araç tasarımları ile oyuncuları kendisine bağlıyor.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Tom Clancy's Rainbow Six Siege, gerçekçi çatışma mekanikleri ve stratejik oynanışıyla ön plana çıkan bir FPS oyunudur. Oyuncular, çeşitli özel kuvvet birimlerinden seçilen operatörleri kontrol eder ve operatöre has yetenekler ile görevi yerine getirmeye çalışır.

Steam Türkiye'de Türk Lirası kaldırılmadan önce alabileceğiniz oyun önerilerinin devamı için sıradaki sayfaya geçebilirsiniz.