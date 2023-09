Steam'de Need for Speed serisi büyük indirimde!

Steam üzerinde Need for Speed serisi %90'a varan indirimlerle satışa sunuldu. 18 Eylül'e kadar sürecek olan indirimde toplamda 7 oyun bulunuyor.

Steam indirimleri her oyuncu için bayramdır desek abartmış olmayız. Özellikle sevdiğiniz bir oyunun %80 indirime girmesi kadar güzel bir şey yok. Eğer sizin sevdiğiniz oyun türü yarış ise ve spesifik olarak Need for Speed hayranıysanız, güzel bir haberimiz var.

Need for Speed serisi, Steam'de %90'a varan indirimde: Son tarih 18 Eylül

Steam üzerinde şu anda 7 tane Need for Speed oyunu, %90'a varan indirimler mevcut. Bütün indirimlerden faydalanmak istiyorsanız toplamda 1.903 TL'yi cebinizde tutma imkanı mevcut.

İndirime giren NFS oyunları şöyle:

NFS Most Wanted (2012) – %80 indirim

Normal fiyatı: 129 TL

İndirimli fiyatı: 25,80 TL

NFS Rivals – %80 indirim

Normal fiyatı: 129 TL

İndirimli fiyatı: 25,80 TL

NFS (2015) – %75 indirim

Normal fiyatı: 199 TL

İndirimli fiyatı: 49,75 TL

NFS Payback – %85 indirim

Normal fiyatı: 199 TL

İndirimli fiyatı: 29,85 TL

NFS Heat – %90 indirim

Normal fiyatı: 499,99 TL

İndirimli fiyatı: 49,99 TL

NFS Hot Pursuit Remastered – %87 indirim

Normal fiyatı: 219,99 TL

İndirimli fiyatı: 28,59 TL

NFS Unbound – %70 indirim

Normal fiyatı: 1.199 TL

İndirimli fiyatı: 359,99 TL

Dilerseniz buradan ulaşabileceğiniz Steam sayfasında indirime giren tüm Need for Speed oyunlarını görebilirsiniz. Özellikle NFS Unbound, ilk çıktığı zaman oyunun karışık incelemelerine rağmen 1.200 TL fiyat etiketine sahip olmasından ötürü eleştirilmişti.

Efsane geri geliyor: NFS Most Wanted Remake sızdı!

Oyunun dünya genelindeki eleştirileri de pek hoş olmadığından zaten oyun çıktıktan kısa bir süre sonra EA Play ve Xbox Game Pass abonelik sistemlerine eklenmişti. Eğer oyun kütüphanemde olsun ve bir şans vereyim diyorsanız şimdi tam sırası. Her ne kadar eksikleri olsa da Unbound da hikayesi güzel bir oyun.

Bu 7 oyun, 18 Eylül tarihine kadar indirimde olacak. Need for Speed Payback ve Heat'i henüz oynamadıysanız kütüphanenize ekleyip bir şans vermenizi tavsiye ederiz zira gerçekten eğlenceli oyunlar. Siz ne düşünüyorsunuz? düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.