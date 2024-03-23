Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, oyuncuların hoşuna gidecek bir etkinlik başlattı. Öyle ki platform, hafta sonuna özel olarak iki popüler yapımı ücretsiz erişime açtı. Kısa süre bir süreliğine oynayabilirsiniz. İşte tüm bilmeniz gerekenler…

Steam'de hafta sonuna özel iki ücretsiz oyun!

Oyun geliştiricileri, kendi yapımlarını tanıtma amacıyla bazen ücretsiz erişim kampanyası düzenleyebiliyor. Bu sayede oyuncular, oyunu bedelsiz şekilde kısa bir süreliğine olsa da oynayabiliyor. Bu durumda geliştirici ise oyununun oyuncu sayısını yükseltmiş oluyor.

Steam, hafta sonuna özel olarak Battlefield 2042 ve Midnight Ghost Hunt oyunlarını ücretsiz erişime açtı. Söz konusu bu iki yapımı 25 Mart saat 19.00'a kadar oynayabilirsiniz. Ancak bu tarihten sonra oynamaya devam edebilmek için satın almanız gerekecek. Yani kütüphanenize kalıcı olmayacaklar.

Epic Games bu hafta iki oyun birden veriyor!

OyunTarih Battlefield 204225 MartMidnight Ghost Hunt25 Mart

Yukarıdakiler arasından dilediğiniz oyunu ücretsiz olarak oynayabilmek için öncelikle Steam sayfasına giriş yapmalısınız. Akabinde biraz aşağıda yer alan Oyunu Oyna butonuna tıklayabilir ve indirme işlemlerine geçebilirsiniz.

Battlefield 2042 sistem gereksinimleri

GereksinimMinimumÖnerilen İşletim Sistemi: 64-bit Windows 1064-bit Windows 10İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 1600AMD Ryzen 7 2700Xİşlemci (Intel): Core i5 6600KIntel Core i7 4790RAM: 8 GB16 GBEkran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 560AMD Radeon RX 6600 XTEkran Kartı (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 1050 TiNvidia GeForce RTX 3060DirectX: Sürüm 12Sürüm 12Depolama: 100 GB kullanılabilir alan100 GB kullanılabilir alan

Midnight Ghost Hunt sistem gereksinimleri

GereksinimMinimumÖnerilen İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit ya da daha yenisiWindows 10 64-bit ya da daha yenisiİşlemci: Yeni Intel i3 ya da AMD Ryzen 5 PRO 3400GEIntel 10. nesil i7 ya da AMD Ryzen 9RAM: 8 GB16 GBEkran Kartı: Intel entegre UHD grafikler ya da AMD Ryzen 5 PRO 3400GE entegreRTX 2060 ya da RX 5600 XTDirectX: Sürüm 11Sürüm 12Depolama: 15 GB kullanılabilir alanBelirtilmemiş

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