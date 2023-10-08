Steam'de en değerli envantere sahip kullanıcıya yasaklama

Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam'de, Counter-Strike 2 için eşya satıcılığı yapan ve 1.5 milyon dolar değerinde envantere sahip olan St4ck adlı kullanıcıya topluluk yasağı getirildi. Yasak daha sonra geri kaldırıldı.

Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam'de bazen bazı kullanıcılar ilginç sebeplerden dolayı yasaklanabiliyor. Bunun son örneği ise Steam'de dünyanın en değerli envanterine sahip bir kullanıcı oldu. İşte ayrıntılar…

St4ck'in Steam hesabına topluluk yasağı getirildi! Fakat sonrasında geri kaldırıldı

Valve, Counter-Strike 2 için eşya satıcılığı yapan ve tahmini 1.5 milyon dolar (Dolar kuru 27.62 TL ise 41 milyon 427 bin TL) değerinde envantere sahip olan St4ck adlı oyuncuya topluluk yasağı verdi. Bu yasak, akıllarda soru işareti yaratarak merak uyandırdı.

Bildiğiniz üzere Counter-Strike 2'deki bazı eşyalar oldukça değerli. Zira binlerce dolarlık fiyatlar söz konusu. Tabii yüksek fiyatların olması bu alanda büyük bir piyasa oluşturuyor. İşte St4ck adlı kullanıcı da üçüncü taraf satıcılık yapıyor ve bu piyasada önemli bir yere sahip. Tabii St4ck bu nedenle değil, envanterinin değerli olması ve Steam seviyesinin yüksek olması sayesinde tanınan bir kullanıcı.

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St4ck, topluluk yasağı aldıktan bir süre sonra neyse ki bu yasak kaldırıldı. Fakat kısıtlamanın nedeni halen tam olarak öğrenilemedi. Bu noktada kullanıcının Steam kurallarına aykırı bir söylemde bulunduğunda dair iddialar var.

Fakat bu ihtimal oldukça düşük. Bununla beraber eşya satışı sırasında dolandırıcılık yaptığına dair söylentiler de ortada dolanıyor. Geçmişte St4ck ile ilgili dolandırıcılık konulu çeşitli şikayetlerin olduğu aktarılıyor. Bu noktada Valve'ın bu gibi konularda tolerans göstermediğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

St4ck'in topluluk yasağı kalkmamış olsaydı ortada büyük bir kayıp olacaktı. Zira kullanıcının envanterinde 400 bin dolarlık AWP Dragon Lore, her biri 90 bin dolar olan beş tane Katowice 2014 folyo çıkartması ve fiyatları 5 bin ila 40 bin dolar arasında değişen pek çok silah ve bıçak bulunuyor. Değerli ve değersiz milyonlarca eşya söz konusu.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce St4ck adlı kullanıcıya neden topluluk yasağı getirildi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.