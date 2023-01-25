Steam'de en çok satan oyunlar belli oldu! Daha çıkmadan yok sattı

Steam'de 17 Ocak - 24 Ocak tarihleri aralığında en çok satan oyunlar belli oldu. Listenin başındaki oyun, birinciliği sürdürüyor.

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazaları arasında yer alan Steam, uzun zamandır düzenli olarak haftanın popülerleri ve en çok satılanları listeliyor. Şimdi ise 17 Ocak ve 24 Ocak tarihleri aralığında en çok satan oyunları paylaştı.

Steam'de en çok satan oyunlar!

Valve tarafından geliştirilip yayınlanan ve günümüzde FPS kategorisinin önde gelenlerinden olan Counter-Strike: Global Offensive, en çok satanlar listesinde birinci sırada. Oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilir ve oynayabilirsiniz.

Listenin beşinci sırasında ise daha henüz çıkış yapmayan ve ön sipariş sürecinde olan Hogwarts Legacy bulunuyor. Sistem gereksinimleri ile oyun dünyasında oldukça ses getiren yapımın fiyatı ise 699,00 TL.

Sonunda! The Witcher 3, PC oyuncuları için yeni bir güncelleme alıyor