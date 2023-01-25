Steam'de en çok satan oyunlar belli oldu! Daha çıkmadan yok sattı
Teknoloji Haberleri
Steam'de 17 Ocak - 24 Ocak tarihleri aralığında en çok satan oyunlar belli oldu. Listenin başındaki oyun, birinciliği sürdürüyor.
Dünyanın en popüler dijital oyun mağazaları arasında yer alan Steam, uzun zamandır düzenli olarak haftanın popülerleri ve en çok satılanları listeliyor. Şimdi ise 17 Ocak ve 24 Ocak tarihleri aralığında en çok satan oyunları paylaştı.
Steam'de en çok satan oyunlar!
Valve tarafından geliştirilip yayınlanan ve günümüzde FPS kategorisinin önde gelenlerinden olan Counter-Strike: Global Offensive, en çok satanlar listesinde birinci sırada. Oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilir ve oynayabilirsiniz.
Listenin beşinci sırasında ise daha henüz çıkış yapmayan ve ön sipariş sürecinde olan Hogwarts Legacy bulunuyor. Sistem gereksinimleri ile oyun dünyasında oldukça ses getiren yapımın fiyatı ise 699,00 TL.
Sonunda! The Witcher 3, PC oyuncuları için yeni bir güncelleme alıyor
Peki sizler Steam'de en çok satan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraOyunFiyatı1Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz2PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz3FIFA 23279,99 TL (-60%)4Red Dead Redemption 298,67 TL (-67%)5Hogwarts Legacy699,00 TL (Ön Sipariş)6Grand Theft 574,99 TL (-64%)7Cyberpunk 2077249,00 TL8Lost ArkOynaması Ücretsiz9Call of Duty: Modern Warfare 21.099,00 TL10Apex LegendsOynaması Ücretsiz11Forza Horizon 465,67 TL (-67%)12Black Desert19,00 TL13Hunt: Showdown61,79 TL (-62%)14Forza Horizon 5389,35 TL (-35%)15Destiny 2Oynaması Ücretsiz16Rust308,00 TL17Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition575,00 TL (-50%)18God of War197,40 TL (-40%)19Forspoken699,00 TL20ELDEN RING599,00 TL21Battlefield 549,99 TL (-90%)22Persona 5 Royal489,30 TL (-30%)23Horizon Zero Dawn Complate Edition108,57 TL (-67%)24EA Play39,99 TL25It Takes Two149,99 TL (-63%)26Football Manager 2023599,00 TL27Devil May Cry 598,50 TL (-67%)28Ready or Not99,00 TL29The Witcher 3: Wild Hunt11,99 TL (-80%)30Titanfall 219,90 TL (-90%)31Dead by Daylight99,00 TL32NARAKA: BLADEPOINT129,99 TL33The Sims 4Oynaması Ücretsiz34Resident Evil Village134,50 TL (-50%)35WarframeOynaması Ücretsiz36Grand Theft Auto 4: The Complate Edition32,70 TL (-70%)37Dota 2Oynaması Ücretsiz38Battlefield 155,99 TL (-80%)39Euro Truck Simulator 2149,00 TL (40Tom Clancy's The Division 2104,70 TL (-70%)
valve Steam Teknoloji Haberler
Peki sizler Steam'de en çok satan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.