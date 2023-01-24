Spotify, işten çıkarma akımına kapıldı: Yüzlerce kişi kovulacak!

Birkaç aydır Microsoft, Amazon, Meta ve Google'ın ana şirketi Alphabet gibi şirketler de işten çıkarmalarla gündeme geldi. Dünyanın en popüler müzik ve podcast dinleme platformu Spotify da işten çıkarma dalgasında yer aldı. Şirket, ekonomik olarak gerilemesi nedeniyle bu adımı atmak zorunda kaldı. İşte detaylar!

Spotify, 600 kişiyi işten çıkaracak

Teknoloji şirketleri, pandemi dönemiyle birlikte çalışan sayılarını artırdılar. Ancak reklam gelirlerinin azalmaya başlaması ve ekonomik olarak gerilemeleriyle birlikte çalışan sayısında azaltmaya gittiler. Amazon, Microsoft, Meta ve Alphabet gibi büyük teknoloji şirketlerine en son katılan isim ise Spotify oldu.

Genel olarak bakıldığı zaman kaç kişinin işten çıkarılacağı belli değil. Ancak ortaya çıkan haberler, 600 kişinin kesin olarak işten çıkarılacağını gösteriyor. Bu da Spotify'daki iş gücünün yüzde 6'sını karşılıyor. Verilere göre ise şirkette yaklaşık 9 bin 800 çalışan yer alıyor.

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Spotify'ın kurucu ortağı ve üst yöneticisi olan Daniel Ek, şirket blogunda bir yazı paylaştı. Yazıda, "Geriye dönüp baktığımda gelir büyümemizin önüne yatırım yapmak konusunda fazla hırslıydım." ifadelerini kullandı. Ayrıca son yıllarda çalışanlarla birlikte elde ettiği ilerlemeye rağmen verimlilik artırmaya eskisi gibi odaklanamadıklarını belirtti.

Spotify'ın dışında Meta ve Microsoft 11 bin kişiyi, Netflix 450 kişiyi işten çıkardı. Amazon ise belirsiz ekonomik ve hızlı işe alım nedeniyle 18 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planladığını belirtti. Şirketlerin yaptığı bu işten çıkarmaların ise bir sonu gelmeyecek gibi duruyor.

Bir sitenin verilerine göre teknoloji alanındaki işten çıkarmaların takip etti. Bununla birlikte 2022 yılının başından itibaren 190 binden fazla çalışanın işine son verildi. Bunun en önemli nedeni de şirketlerin maliyeti düşürme amacı, az reklam geliri ve yüksek enflasyon oluyor.

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