Spotify'ın en çok dinlenen rapçisi engellendi!
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Uzi'nin El Chavo albümü Spotify'dan kaldırıldı mı? 2022'nin en çok dinlenen albümü, Spotify'da erişim sorunu yaşıyor.
Türkiye'nin en çok dinlenen şarkıcılarından biri olan Uzi, Spotify'da yeni bir şokla karşı karşıya. Şarkıcının "El Chavo" isimli albümü Spotify'da erişim sorunları yaşıyor. Henüz resmi açıklama gelmemiş olsa da, kullanıcılar albüme erişemediğini söylüyor.
Uzi'nin El Chavo albümü Spotify'dan kaldırıldı mı?
Utku Cihan Yalçınkaya veya sahne adıyla Uzi, Spotify'da yeni bir engel yaşıyor. 2022 yılında Spotify'ın en çok dinlenen şarkıcısı olmayı başaran ünlü rapçinin son albümü platformda engellendi. El Chavo isimli albüme ve doğal olarak şarkılara erişimin mümkün olmadığı ifade edildi.
Konuyla ilgili ne Spotify'dan ne de Uzi'den açıklama gelmiş değil. Ancak daha önce YouTube'daki bir klibine "rahatsız edici görüntüler barındırıyor" uyarısı verilmişti. Albümün erişim engeli almasının bu konuyla ilgili olup olmadığı belirsiz.
shiftdelete.net/spotify-en-cok-dinlenen-sarkilar-2022
2022 yılında Spotify Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı olan Uzi, El Chavo albümünü 9 Eylül 2022 tarihinde çıkardı. Kurşun Delikleri, Cehennem, Arasan da ve Turkish Boy gibi popüler şarkılara sahip olan albüm, Spotify harici platformlarda erişilebilir durumda.
El Chavo'nun 2022 yılının en çok dinlenen albümü olduğunu da hatırlatalım.
2022'de Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar
UZI
cakal
Ezhel
Lvbel C5
Sefo
Sezen Aksu
Batuflex
Motive
Duman
Emir Can İğrek
2022'de Türkiye'de en çok dinlenen albümler
UZI – EL CHAVO
UZI – Kan
Lvbel C5 – C5MODE
Güneş – Atlantis
cakal – Paradoks
Dolu Kadehi Ters Tut – Karanlık
Motive – 22
Rei 6 – Dibe İniyorum
Yüzyüzeyken Konuşuruz – Akustik Travma
No.1 – Kron1k
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