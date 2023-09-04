Spotify'ı En Ucuz Kullanan Ülke Türkiye

Spotify'ın dünya genelindeki abonelik ücretlerine göre Türkiye, en ucuz abonelik ücretiyle kullanılan ülke olarak öne çıkıyor.

Eskiden LimeWire, Bearshare ve bilimum müzik indirme platformu vardı. Fiziksel albümlere ulaşmak o kadar kolay değildi, dolayısıyla insanlar müziklerini oralardan indirir ve çalarlardı. Ancak Spotify piyasaya sürüldüğünden beri tüm dünyada müzik kültürü değişti. Artık hepimiz onu kullanıyoruz.

Peki Spotify'ı hangi ülke en ucuz abonelik ücretiyle kullanıyor?

Spotify dünya çapında 180'den fazla ülkede kullanılabiliyor, ancak bu karşılaştırma için listede hepsi yok, 50 ülkeyle sınırlı. Android Authority'nin hazırladığı listede dünyanın en ucuz ülkesinin yanı sıra en pahalı ülkesi de yer alıyor.

Spotify Premium'un bireyler, aileler, ikili gruplar ve öğrenciler için farklı ücretleri var. Ayrıca, bir yıl boyunca peşin ödeme yaptığınızda daha ucuz fiyatların olduğu durumlar da var. Bu biraz kafa karıştırıcı bir unsur, bu nedenle her ülkedeki bireysel planın maliyetini vurgulayarak işler anlaşılması kolay hale getirildi bu liste.

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En ucuz abonelik planı olan öğrenci planı baz alındığında fiyatlar pek iyi yansıtılmış olmuyor. Dolayısıyla listede yer alan fiyatlar bireysel plan fiyatları.

Aşağıdaki tabloda Spotify'ın dünya genelinde ne kadara mal olduğunu görebilirsiniz. Her ülkedeki fiyat, yayınlandığı günkü kur üzerinden yerel para biriminden ABD dolarına dönüştürülmüştür. Ülkeler daha sonra en ucuzdan en pahalıya doğru sıralanmıştır.

Spotify abonelik ücretleri hangi ülkede ne kadar? – 2023

Pakistan – 1,04 dolar/ay

Hindistan – 1,44 dolar/ay

Türkiye – 1,48 dolar/ay

Mısır – 1,62 dolar/ay

Arjantin – 1,74 dolar/ay

Bangladeş – 1,84 dolar/ay

Nijerya – 2,19 dolar/ay

Vietnam – 2,44 dolar/ay

Gana – 2,99 dolar/ay

Kenya – 2,99 dolar/ay

20. Bulgaristan – 5,56 dolar/ay

30. Singapur – 8,13 dolar/ay

37. Amerika Birleşik Devletleri – 10,99 dolar/ay

49. Birleşik Krallık – 13,97 dolar/ay

50. Danimarka – 16,11 dolar/ay

Gördüğnüz gibi Spotify'ı en ucuz kullanan ülke, aylık 1 dolar ile Pakistan, ardından 1,44 dolar ile Hindistan geliyor. Üçüncü sırada ise Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz.

Avrupa ülkelerinde genellikle fiyat sabit: 11-12 dolar civarında. Danimarka, 16 dolar ile en pahalı Avrupa ülkesi. Siz Spotify abonelik ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.