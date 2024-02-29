Spotify'da Beğenilen Şarkıları Toplu Şekilde Silme

2008 yılında kullanıma sunulan müzik ve şarkı dinleme hizmeti Spotify, günümüzde dünyanın en popüler uygulamalarından birisi. Uygulamada binlerce parça bulunuyor, bu da kullanıcılara bir hayli seçenek sunuyor.

Spotify'da kullanıcılar, hoşlarına giden şarkıları "Beğenilen Şarkılar" adlı listeye ekleyebiliyorlar. Böylelikle sadece sevdikleri parçaları dinlemek istediklerinde söz konusu şarkılara kolayca ulaşabiliyorlar. Ancak sizin de bildiğiniz gibi bazen ilk dinlediğinizde hoşunuza gidip "Beğenilen Şarkılar" listesine eklediğiniz ancak daha sonrasında dinlemek istemediğiniz parçalar olabiliyor.

Üstelik bu parçalar birkaç tane değil, onlarca olabiliyor. Bunları tek tek kaldırmak da çok zaman alacağı için daha kolay bir yöntem araştırılıyor. Neyse ki Spotify beğenilen şarkıları toplu şekilde silme için bir yol var. Biz de bu içeriğimizde bu yöntemi anlattık.

Spotify beğenilen şarkıları toplu şekilde silme

Spotify beğenilenler listesindeki şarkıları toplu olarak silmek için bir yol olmadığı düşünülüyor. Zira arayüzde böyle bir seçenek bile yok. Ancak seçenek olmasa bile bir yöntemi var. Hatta bunun için sadece birkaç adım atmanız gerekiyor.

Spotify üzerinde beğenilen şarkıları toplu şekilde silme için öncelikle bilgisayarınızdan uygulamaya girmeniz gerekiyor. Akabinde "Beğenilen Şarkılar" listesine girmelisiniz. Daha sonrasında klavyeden CTRL + A kombinasyonunu uyguladıktan sonra sağ tıklayıp "Beğenilen Şarkılardan kaldır" seçeneğine tıkladığınızda tüm şarkılar listeden kaldırılacaktır.

Spotify beğenilen şarkıları toplu şekilde silme için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Bilgisayarınızdan Spotify uygulamasını açın.

2. Adım: "Beğenilen Şarkılar" listesine giriş yapın.

3. Adım: Klavyeden CTRL + A tuşlarına basın (Mac için Komut + A)

4. Adım: Tüm şarkılar seçildikten sonra fare ile sağ tıklayın ve "Beğenilen Şarkılardan kaldır" seçeneğine tıklayın.

Spotify beraber müzik dinleme nasıl yapılır?

Spotify'da beğendiğiniz şarkıları toplu bir yana tek tek seçerek de silebilmeniz mümkün. Bunun içinse CTRL tuşuna basılı tutarak dilediğiniz şarkıların üstüne tıkladıktan sonra sağ tıklayıp "Beğenilen Şarkılardan kaldır" seçeneğine tıklamanız yeterli.

Spotify beğenilen şarkıları tek tek seçerek silme için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Bilgisayarınızdan Spotify uygulamasını açın.

2. Adım: "Beğenilen Şarkılar" listesine giriş yapın.

3. Adım: CTRL tuşuna basılı tutarak silmek istediğiniz şarkıların üstüne tıklayın.

4. Adım: İlgili şarkıları seçtikten sonra sağ tıklayın ve "Beğenilen Şarkılardan kaldır" seçeneğine tıklayın.