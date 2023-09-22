Starlink Uydu hizmetinin Türkiye'de satışa başlayacak olmasıyla birlikte SpaceX üzerinden yeni iş ilanları da yayınlanmaya başlandı. SpaceX tarafından yayınlanan iş ilanının şartları ve maaş gibi detayları haberimizde yer alıyor.

Starlink Uydu hizmetinin Türkiye'de satışa başlayacak olmasıyla birlikte SpaceX üzerinden yeni iş ilanları da yayınlanmaya başlandı. Bununla birlikte özellikle "müşteri hizmetleri" veya "müşteri temsilcisi" pozisyonundaki iş ilanlarının artması bekleniyor. İşte SpaceX tarafından yayınlanan iş ilanının şartları ve maaş gibi detayları…

SpaceX Türkçe ve İngilizce bilen müşteri temsilcisi arıyor!

SpaceX, Elon Musk'ın yaptığı görüşmeler ve diğer süreçlerin tamamlanması ile birlikte Türkiye'de de hizmet vermeye başlayacak. Tabi bu büyük bir alt yapı gereksinimi de beraberinde getirmekte. Şirket bu yüzden SpaceX üzerinden bir iş ilanı yayınladı. Buna göre şirket Türkçe ve İngilizce bilen müşteri temsilcileri aradıklarını belirtti. İş ilanının detayları ise şöyle:

Aranan temel nitelikler:

Lise diploması veya denklik belgesi

Ön saflarda müşteri destek rolünde 1 yıldan fazla deneyim

İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmektedir

Aranan ek gereksinimler:

Tatillerde çalışmaya müsait olmalı

Bu uzak bir konum değildir ve halihazırda Hawthorne, CA bölgesinde yerel değilse yer değiştirmeyi gerektirecektir

Aşağıdaki vardiyaların bir veya daha fazlasında günde 10-12 saat çalışmaya uygun olmalıdır:

1. vardiya: Alternatif Hafta İçi Programı (06: 00 – 18: 00)

Pazartesi Perşembe

Pazartesi Çarşamba

1. vardiya: Alternatif Hafta Sonu Programı (06: 00 – 18: 00)

Perşembe – Pazar

Cuma Pazar

3. vardiya: Alternatif Hafta İçi Programı (18.00 – 06.00)

Pazartesi Perşembe

Pazartesi Çarşamba

3. vardiya: Alternatif Hafta Sonu Programı (18.00 – 06.00)

Perşembe – Pazar

Cuma Pazar

Ücretler

Müşteri Destek Görevlisi/Seviye 1: 22,00 ABD Doları/saat

Müşteri Destek Sorumlusu/Seviye 2: 24,50 ABD Doları/saat

İş ilanına ve diğer detaylara ulaşmak için buraya tıklayın.

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SpaceX ilanına yukarıda bulunan linkten ulaşabilirsiniz. Şirket haberimizde yazanlara ek olarak bir kaç ekstra gereksinime ve imkana ilanında yer vermiş. Formu iş ilanının en altında doldurabilir, CV'nizi gönderebilirsiniz. Kaç kişinin işe alınacağı veya bunun dışında kaç ilanın daha açılacağı henüz belli değil.