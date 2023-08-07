SpaceX, Super Heavy roketi için önemli bir ateşleme testi gerçekleştirdi

SpaceX, Starship uzay aracını Mars'a taşıması planlanan Super Heavy roketi için önemli bir ateşleme testi gerçekleştirdi. Test, Teksas'taki Starbase tesisinde yapıldı ve başarıyla tamamlandı. Super Heavy'nin tam kapasiteyle çalıştığında dünyanın en güçlü roketi olacağı belirtildi.

SpaceX, uzun zamandır uzay araçlarını gökyüzüne çıkarak Super Heavy roketi üzerinde çalışıyor. Starship uzay aracını Mars'a taşıması planlanan Super Heavy roketi için önemli bir ateşleme testi geride bırakıldı. Uzay şirketi bu testi ise YouTube ve Twitter üzerinden paylaştı.

Starship roketi Mars'a gitmek için gün sayıyor

Test, SpaceX'in Teksas'taki Starbase tesisinde yapıldı ve Super Heavy'nin Raptor motorlarının 33'ünü çalıştırıldı. Bu haliyle 2 bin 268 tonluk itiş gücü sağlayan motorlar, tam kapasiteyle çalıştığında ise 7 bin 711 tonluk bir itiş gücü sunabilecek.

Drone view of Booster 9 static fire test pic.twitter.com/ARv6H6njgu — SpaceX (@SpaceX) August 6, 2023

Tam kapasiteyle çalıştığı durumda dünyanın en güçlü roketi konumunda olan Super Heavy, yapılan testi büyük ölçüde başarıyla tamamladı. Yapılan testin amacı ise fırlatma rampasını aksi bir durumda korumakla görevli olan su soğutmalı alev saptırıcının dayanıklılığını sınamak olarak gösteriliyor.

Elon Musk üzgün: SpaceX'ten önce Çinliler yaptı!

Super Heavy'nin nisan ayındaki ilk testi, fırlatma rampası için çok fazla gelmiş ve platformun parçalanmasına, beton parçalarının ve diğer malzemelerin geniş bir alana yayılmasına neden olmuştu. Pazar günkü test ise fırlatma rampası açısından çok daha iyi geçerken Raptor motorlarından dördünün erken kapandığı ise testteki olumsuz nokta olarak öne çıktı.

Testler tamamlandığında SpaceX, Starship'i kargo ve mürettebatı Ay'a, Mars'a ve muhtemelen ötesine göndermek için kullanmayı hedefliyor. Starship uzay aracının değiştirilmiş bir versiyonu, şu anda 2025 yılında yapılması planlanan Artemis III görevinin bir parçası olarak iki NASA astronotunu ay yüzeyine indirmek için kullanılacak.

SpaceX, uzay çalışmalarını hızlandırırken insanlığın Mars'a taşınması için en önemli rollerden birine sahip olacak gibi görünüyor. Peki siz dünyanın en güçlü roketi Super Heavy ve Mars görevi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.