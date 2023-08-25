Sony, Xperia 5 serisine yeni bir model eklemek için Xperia 5 V'yi tanıtmaya hazırlanıyor. 1 Eylül'de gerçekleştirilecek tanıtım ile Sony'nin akıllı telefon pazarındaki rekabeti devam edecek.

Kıyasıya rekabetin sürdüğü akıllı telefon dünyasında önemli bir paya sahip olan Sony, Xperia 5 serisiyle başarılı bir grafik yakaladı. Bu başarıyı devam ettirmek isteyen Sony, Xperia 5 V modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Sony Xperia 5 V, 1 Eylül'de tanıtılacak

Bugüne kadar birçok sızıntıya sahne olan Sony Xperia 5 V için bir tanıtım videosu paylaşıldı. Şirket, selefi olan Xperia 5 IV modelini geçtiğimiz yıl 1 Eylül'de tanıtmıştı. Bu geleneği bozmak istemeyen Sony, Xperia 5 V modelini yine 1 Eylül'de tanıtılacak.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere bakılırsa Sony cihazının işlemci koltuğunda Snapdragon 8 Gen 2 yer alacak. 2023 yılında Sony'nin ikinci amiral gemisi olacak olan modelin ön panelinde 120Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç OLED ekran yer alacak.

30W kablolu şarj ve 5.000 mAh bataryaya sahip Sony Xperia 5 V, telefoto kamerayı kullanmayacak ve sadece ana kamera-ultra geniş sensör ikilisini kullanacak. IP65/IP68 derecelerine sahip olmasını beklenen modelin 1.000 dolar seviyelerini aşması bekleniyor. Daha iyi fikir vermesi açısından selefine bir göz atalım;

Sony Xperia 5 IV modelinin özellikleri