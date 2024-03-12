Sony Xperia 1 VI Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Sony, akıllı telefon pazarındaki eski günlerine geri dönmek için çalışmalarının sürdürüyor. Japon şirket bu kapsamda çok yakında Sony Xperia 1 VI modelini piyasaya sürecek. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek çok fazla ayrıntı ortaya çıkmadı, ancak genel görüş kameralarıyla dikkatleri üzerine çekeceği yönünde. Cihaz son olarak tanıtım öncesi önemli bir eşiği aştı. İşte Sony Xperia 1 VI özellikleri ve bilinen çıkış tarihi!

Sony Xperia 1 VI özellikleri ve bilinen çıkış tarihi

Sony Xperia 1 VI, XQ-ES54 model numarasıyla EMVCO veri tabanında ortaya çıktı. Liste cihazın Android 14'ü çalıştıracağı dışında herhangi bir özelliğini göstermezken, tanıtımın ise çok yakında yapılacağının sinyallerini veriyor.

Akıllı telefonla ilgili sızdırılan bir diğer bilgi ise kamera özellikleri. Sony Xperia 1 VI'nın büyük sensörlü 6x yakınlaştırmalı bir kamerayla geleceği öne sürülüyor. Kameranın ayrıca yakınlaştırılmış görüntü kalitesini artıran Sony'nin Clear Image Zoom teknolojisini de içermesi bekleniyor.

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Cihazda kullanılacak işlemcinin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olması bekleniyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor. Son olarak cihazın önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılacağı söyleniyor.

ÖzellikAyrıntılar Ana Kamera SensörleriÜç adet 48 MP Exmor T sensörüAna Kamera ÖzellikleriGeniş f/1,4 diyafram açıklığı, 2x optik yakınlaştırma, çift fazlı algılamalı otomatik odaklamaUltra Geniş Kamera Özellikleri14-18 mm odak uzaklığı, çip üzerinde otomatik odaklamaTelefoto Lens Yakınlaştırma Kapasitesi6x (sensör kırpma yoluyla elde edilen), gerçek optik yakınlaştırma kapasitesi 3xVideo Çekim ÖzellikleriElektronik görüntü sabitleme (EIS) ile 1080p video kaydı desteğiİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony, Xperia 1 VI modeliyle beğenileri kazanabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.