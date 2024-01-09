Sony ve Honda, CES 2024'te Afeela Modelini Tanıttı

Sony ve Honda, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024 fuarında, ortaklaşa geliştirdikleri elektrikli sedan model otomobillerinin son halini sergilediler. Geçen yıl tanıtılan prototipe göre bazı güncellemeler yapılan Afeela'nın üretim tarihi ile ilgili de açıklama geldi. İşte oyun kolu ile kontrol edilebilen Afeela özelikleri ve üretim tarihi…

Sony Honda Afeela özelikleri ve üretim tarihi

Honda'nın desteği ile kurulan Sony Honda Mobility şirketinin üzerinde çalışmalar yaptığı elektrikli sedan otomobili Afeela, CES 2024'te üretime oldukça yakın haliyle tanıtıldı. PlayStation oyun koluyla kontrol edilerek gösterime getirilen otomobil oldukça dikkat çeken özeliklere sahip.

Afeela'nın en dikkat çekici özeliği ön tarafta karşımıza çıkıyor. Boydan boya uzanan LED ışık imzası, farlar ve ortadaki dijital ekranı kapsayan bölümün çok iyi tasarlandığını görünüyor. Bu, Afeela'nın daha modern ve etkileyici bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

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Ön tampon aracın daha sportif bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Yan tarafta ise daha kalın sütunlar ve geleneksel yan aynalarla dikkat çekiyor. Bu özelikler, aracın daha sağlam ve güvenilir bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Afeela'nın iç mekanı, genel olarak önceki modele benzer bir tasarıma sahip. Ancak orta konsolda yapılan bazı değişiklikler dikkat çekiyor. Bu değişikliklerden en önemlisi, iki telefonu aynı anda şarj edebilecek bir şarj ünitesinin eklenmiş olması. Bilgi-eğlence sisteminin bulunduğu boydan boya ekran tasarımı ise kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlayacak.

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CES 2024'te sergilenen prototip; 4915 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1460 mm yüksekliğe ve 3000 mm aks mesafesine sahip. Sedan elektrikli otomobil gücünü toplam 483 beygir güç üreten iki farklı elektrik motorundan alıyor ve 91 kWh lityum-iyon batarya kullanılıyor. Afeela için önümüzdeki yıl seri üretime geçilecek ve birçok pazarda satışa sunulacak.

Afeela özellikleri