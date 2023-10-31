Sony, Playstation 5 için özel hazırladığı kablosuz kulaklıkları Pulse Explore ve Pulse Elite için çıkış tarihini ve fiyatını duyurdu. Kulaklıkların ön siparişleri 9 Kasım'da başlayacak ve Pulse Explore modeli 6 Aralık'ta satışa sunulacak. Pulse Elite modeli ise 21 Şubat'ta çıkacak. Kulaklıkların Türkiye çıkış tarihi henüz belli değil.

Sony, Playstation 5 için Pulse Elite ve Pulse Explore kulaklıklarının çıkış tarihini ve fiyatını açıkladı

Sony, Playstation 5 için özel hazırladığı kablosuz kulaklığı Pulse Explore ve kafa üstü kulaklığı Pulse Elite için çıkış tarihi açıkladı. Firma Playstation 5 ile uyum halinde çalışacak Pulse Explore ve Pulse Elite kulaklık fiyatını da açıkladı.

Playstation 5 kulaklığı Pulse Elite ve Pulse Explore çıkış tarihi ve fiyatı

Sony, Mayıs ayında yaptığı Playstation Showcase'te tanıtılan iki kablosuz kulaklığı için satış tarihi ve fiyatı açıkladı. Playstation 5 sahiplerinin uzun süredir beklediği kulaklıklar 9 Kasım tarihinde ön siparişe çıkacak. Ön sipariş sonrası ise 6 Aralık tarihinde Pulse Explore modeli satışa çıkacak. Sony, Pulse Elite çıkış tarihi için 21 Şubat'ı belirledi.

Ancak bu tarihler tabii ki ABD, Kanada, Japonya ve Avrupa ülkeleri için geçerli. Diğer ülkelere özellikle de Türkiye'ye modellerin ne zaman geleceği ise belli değil. Buna göre Playstation 5 için üretilen Pulse Explore kablosuz kulaklık 200 dolar fiyatına sahip olacak. Kablosuz kafa üstü Playstation kulaklığı Pulse Elite modeli ise 150 dolar fiyata sahip olacak.

Playstation sayfasında Pulse Explore kablosuz kulaklığı hakkında belli bilgiler yer alıyor. Buna göre kulaklık Playstation Link adaptörü sayesinde oyunlarda kayıpsız ses aktarımı yapıyor. Kulaklık hem Playstation Link hem de bir Bluetooth'a bağlı olarak kullanılabiliyor. Yani hem oyun oynama hem de telefonla konuşma imkanına da sahip olacaksınız.

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Pulse Explore modeli toplamda 5 saat pil ömrüne sahip. Kulaklıkla gelen kılıfla ise bu süre 10 saate kadar çıkıyor. Kulaklığın üzerinde yer alan sessize alma tuşu ile etrafınızda oyuna odaklanmanıza engel olan tüm seslerden kurtulmanız da mümkün. Playstatşon 5 kablosuz kulaklıkları tasarım açısından da oyun konsolu ile benzer tasarım çizgileri ve renklere sahip.

Pulse Elite modeli ise 30 saate kadar kullanım imkanı tanıyor. Yine sessize alma tuşuna sahip olan bu model de ayrıca oyun içi kullanmanız için özel bir mikrofonda yer alıyor. Tabii ki Pulse Explore modelinin mikrofonu da oyun içi kullanım imkanına sahip. Ayrıca Pulse Elite kafa üstü kulaklık 10 dakikalık şarjla 2 saatlik pil ömrü sunuyor.

Bu iki yeni Playstation 5 kulaklığı, Sony tarafından geliştirilen özel bir ANC yani aktif ses izolasyonu teknolojisine sahip. Buna göre Sony, dış sesleri izole etmek için yapay zeka teknolojisi kullandı.

Peki sizce Playstation 5 kulaklığı Pulse Elite ve Pulse Explore modelleri Türkiye çıkış tarihi ne zaman olur? Yorumlarınızı bekliyoruz.