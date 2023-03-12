Sonunda Türkiye'de: Fiat 500E!

Otomobil dünyasının sembollerinden birisi haline gelen Fiat 500E büyük bir hayran kitlesine sahip. Önce İtalya'da halkın gözdesi oldu ve ardından İtalyan kültüründe dahi yer aldı. Bugün ise 500 model ailesi içerisinde crossover versiyonundan sportif versiyonuna kadar birçok farklı kombinasyona sahip. Son olarak 500E piyasaya çıktı ve aile elektrik çağına da ayak uydurdu. Fiat 500E'de ailenin diğer üyeleri gibi Türkiye yollarına çıktı.

Küçük ama donanımı büyük!

Fiat'ın 1957 yılında tanıttığı bu model Dante Giacosa tarafından tasarlandı. Volkswagen Beetle gibi ikonikler arasına giren 500, Cars filmindeki lastikçi Luigi karakterine de ilham kaynağı oldu. Marka ve otomobil endüstrisi için oldukça önemli bir yere sahip olan 500, birçok varyasyon ile üretildi.

Yeni gelen elektrikli versiyonu ile birlikte sınıfının en teknolojik otomobili unvanına sahip oldu. 500E kendi sınıfı içinde tam elektrikli ve 2. nesil otonom sürüşe sahip olan tek otomobil. Ayrıca dünyaca ünlü Maestro Andrea Bocelli ve JBL firmasının iş birliği ile üretilen "La Prima by Bocelli" isimli paketin ses sistemine sahip. Marka, bu sistem sayesinde "aracın içerisine mobil bir opera salonu ekledik" diyor.

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500E Stellantis grubunun birinci, Avrupanın ise ikinci en çok satan elektrikli otomobili. Türkiye'de de benzer şekilde satış başarılarına ulaşması tahmin ediliyor. Markanın belirttiğine göre 500E Türkiye piyasasındaki rakipleri arasında oldukça avantajlı bir konumda. Satış rakamlarını ilerleyen dönemlerde daha net göreceğiz.

Türkiye'deki bayiilerine giriş yapan Fiat 500E 3 farklı kasa tipi ile satılıyor. Hatchback, 3+1 ve cabrio. 3 versiyonda La Prima by Bocelli donanım paketi ile satılıyor. Fiat bu donanım paketini "maksimum konfor ve teknolojiyi bir araya getiren serinin zirvesi olan 500E'nin en zengin ve eksiksiz versiyonudur." şeklinde tanımlıyor.

3 versiyonda 87 kW'lık 118 beygir güce sahip motorlar ile satılıyor. Ayrıca araçların kasa tipleri harici geri kalan tüm özellikleri standart olarak aynı geliyor. Fiat'ın yayınladığı 2023 fiyat listesine göre Hatchback modeli tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 879 bin 900 TL. 3+1 versiyonu 909 bin 900 TL ve cabrio modeliyse 939 bin 909 TL'den satılıyor.

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