ŞOK, iPhone 15 Pro Max'u Ucuz Fiyata Satıyor

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden ŞOK, tüketicileri şaşırtan elektronik ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 satmaya başlayan ŞOK, şimdi ise iPhone 15 Pro Max satıyor. Hem de Apple'dan daha ucuza. İşte ŞOK iPhone 15 Pro Max fiyatı…

ŞOK iPhone 15 Pro Max fiyatı ne kadar?

ŞOK, 6 Mart – 11 Mart tarihleri arasında iPhone 15 Pro Max 256 GB satacağını açıkladı. Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürdüğü bu model, akıllı telefon pazarında çok konuşuldu. Peki teknik özellikleri neler?

iPhone 15 Pro Max, 6.7 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bir ekrana sahip. 2796 x 1290 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 2000 nit tepe parlaklık sunuyorken, Dinamik Ada özelliğine de yer veriyor.

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Apple A17 Pro işlemcisinden güç alan cihaz, ön tarafında 4K'da 60 FPS video kaydı alabilen 12 Megapiksel özçekim kamerasına yer veriyor. Arka kasasında ise üçlü kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulumsa 48 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 5x optik yakınlaştırma yapabilen 12 Megapiksel telefoto kameralardan oluşuyor. Arka kameralar ile de 8K video çekilebiliyor.

USB Type-C port yuvasına sahip olan iPhone 15 Pro Max modelinin bağlantı özelliklerinde ise 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve NFC göze çarpıyor. Son olarak cihazın HDR10, Dolby Vision, HLG, Acil SOS ve Trafik Kazası Algılama desteği olduğunu da belirtelim.

ŞOK, iPhone 15 Pro Max 256 GB modelini 83 bin 499 TL fiyatla satıyor. Telefonun Apple'ın resmi web sitesinde 89 bin 999 TL fiyata sahip olduğunu belirtelim. Bu bağlamda 6 bin 500 TL'lik fark olduğunu söyleyebilmek mümkün.

ŞOK, geçtiğimiz ay da iPhone 15 Pro Max ile karşımıza çıkmıştı. Ancak o zamanki fiyatı 77 bin 999 TL idi. Apple'ın geçtiğimiz günlerde iPhone'dan MacBook'a, AirPods'dan Watch'a kadar tüm ürünlerine zam yapmasıyla birlikte ŞOK da fiyatlarda güncelleme yaptı.

iPhone 15 Pro Max özellikleri

Ekran6.7 inç – 460 ppi, 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 120 Hz ProMotion, Dynamic Island, 2.000.000: 1 kontrast, 2000 nit maksimum parlaklıkBoyut ve Ağırlık159,9 mm uzunluk, 76,7 mm genişlik, 8,25 mm kalınlık – 221 gramTasarımTitanyum gövde, Eylem Butonu, IP68 sertifikası (30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlik)İşlemciApple A17 Pro (2x performans, 4x verimlilik çekirdeği), 6 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural EngineDepolama256 GBBağlantı5G, Uydu Haberleşme, Type-C (10 Gbps'ye kadar USB 3) bağlantı noktası, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 2. Nesil Ultra Geniş Bant çipi, VoLTEKamera – Ana48 Megapiksel, f/1.78 diyafram, ikinci nesil optik görüntü sabitlemeKamera – Ultra Geniş Açı12 Megapiksel, f/2.2 diyafram, 120 derece görüş alanıKamera – Telefoto12 Megapiksel, f/2.8 diyafram, optik görüntü sabitleme – 5x optik yakınlaştırmaArka Kamera Video4320p@24fps(8K), 2160p@60fps(4K), 1080p@60fpsAğır Çekim VideoSaniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteğiÖn Kamera12 Megapiksel, f/1.9 diyafram, 4K 60 FPS video kaydıDiğer ÖzelliklerHDR10, Dolby Vision, HLG, Acil SOS, Trafik Kazası Algılamaİşletim SistemiiOS 17

iPhone 15 Pro Max inceleme videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.