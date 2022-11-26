Gelişen teknoloji, her alanda olduğu gibi fotoğrafçılığı da doğrudan etkiledi. Böylelikle resim çekme ve düzenleme gibi birçok işlem, stüdyolara gitmeye gerek kalmadan belirli araçlarla gerçekleştirilebiliyor. Bunlardan birisi de geçmiş dönemlerde çekilen siyah beyaz resimlerin renklendirilmesi. İşte siyah beyaz fotoğraf renklendirme nasıl yapılır? sorusunun cevabı…

Siyah beyaz fotoğraf renklendirme (Programsız)

1800'lü yıllar, fotoğrafçılık için bir dönüm noktası oldu. 1855'te James Clerk Maxwell'ın üç renkli yöntemle yaptığı ilk renkli fotoğrafıyla ve 1861'de Thomas Sutton'un çektiği ilk renkli manzara resmiyle günümüz fotoğrafçılığının temelleri atıldı. Tabii o dönem renkli resimler hemen yaygınlaşmadı. Bu nedenle uzun bir süre daha fotoğrafçılıkta siyah beyaz görseller tercih edildi.

Son yıllarda, özellikle sosyal medyanın yaygın hale gelmesiyle siyah beyaz fotoğrafların renklendirilmesi üzerine bir akım başladı. İnsanlar arasında bunun için sadece Photoshop gibi bilgi gerektiren yazılımların kullanıldığına yönelik genel bir algı var. Ancak sanılanın aksine işlem programsız da yapılabiliyor.

WhatsApp yedekleme kapatma nasıl yapılır? [2022]

İnternette siyah beyaz fotoğraf renklendirme için çeşitli web siteleri mevcut. Üyelik veya ödeme gerektirmeden tek bir tıkla istediğiniz resmi renklendirebiliyorsunuz.

Adım 1: Buradan siyah beyaz görselleri renklendirme işlemi için herhangi bir üyelik veya ödeme istemeyen ilgili web siteyi açın.

Adım 2: Renklendirmek istediğiniz bir görseli "Select a Photo" seçeneğine tıklayarak sisteme yükleyin.

Adım 3: Görsel, hiçbir işlem yapmanıza gerek kalmadan üç aşamada ve saniyeler içinde renklenecektir.

Adım 4: Son olarak "Download" seçeneğine tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Dilerseniz, "Process another photo" sekmesine tıklayarak farklı bir fotoğrafı daha renklendirebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce siyah beyaz fotoğraf renklendirme işlemi için en kolay yol ne? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.