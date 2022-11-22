Siper hava savunma sistemi menzili açıklandı!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bugün yaptığı açıklamalar sırasında MMU ve yerli HSS'ler hakkında detaylı bilgi paylaştı. İçlerinde en çok dikkat çeken ise Siper hava savunma sistemi menzili oldu. Ayrıca Avrupalı rakibi ile de kıyaslaması yapıldı. İşte detaylar…

Siper hava savunma sistemi nedir ve nasıl kullanılır?

Siper hava savunma sisteminin önemini anlayabilmemiz için Türkiye'nin elinde bulunan 6 farklı yerli sistemin özelliklerine bakmamız gerekiyor. İlk sırada KORKUT yer alıyor. Bu HSS zırhlı paletli bir araç üzerine yerleştirilmiştir. Üzerinde ise 35 mm KDC-02 tipi çift namlulu silah sistemi bulunuyor. Dakikada 1100 atım yaparak 4 km içerisindeki tüm hava araçlarına karşı etkili koruma sağlayabiliyor.

Hemen ardından SUNGUR geliyor. Bu HSS'de yine mobilite önde tutularak zırhlı bir araç üzerine inşa edildi. 8 kilometre içerisindeki tüm hedefleri Roketsan imzalı füzeleri ile vurabiliyor. Daha sonrasında ise biraz daha yüksek teknoloji sistemlere geçiş yapıyoruz.

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Burada HİSAR ailesi başlıyor. Birinci adımda yer alan HİSAR A+, 2 km asgari, 15 km azami menzile sahip. İkinci sırada bulunan HİSAR O+ ise 3 km asgari ve 25 km azami menzile sahip. Hatta son geliştirilen versiyonu olan HİSAR RF'de (Radar arayıcı başlıklı) menzil 35 kilometreye kadar çıkıyor.

Son katmanda ise ilk başta HİSAR U adıyla geliştirilen fakat daha sonra SİPER olarak anılan Hava Savunma Sistemi yer alıyor. SİPER'in Blok1 olarak karşımıza çıkan versiyonunda asgari menzil 30 km, azami menzil ise tam 100 km. Tabii ikinci ve üçüncü etapta envantere alınacak olan Blok2 ve Blok3'ler ile menzili 150 km ve üstüne çıkartılacak.

Ayrıca SİPER'de ise kullanılması düşünülen 2 farklı radar mevcut. Bunlardan ilkinin 600 km Uzun Menzilli ve Kara Konuşlu Hava Savunma Radarı olduğu söyleniyor. Diğeri ise proje modeli oluşturma çalışmaları ve fizibilite çalışmaları devam TF-2000 destroyer gemisinde yer alacak 450+ km menzile ve aynı anda 1000+ hedefi takip edebilme yeteneği olan ÇAFRAD radarı.

Siper hava savunma sisteminin rakipleri kimler?

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 ila 2027 yılları arasında hizmete alınacak olan Siper Blok 2 veya Blok 3 sistemleri S-400 ayarında olacak. Hatta envantere giren ilk versiyonu şimdiden SAMP-T seviyesine gelmiş durumda.

Siper hava savunma sistemi menzili 100 kilometreyi aştı!

2015 yılında satın alım ve ortak üretim için masaya oturulan SAMP-T ile benzer kabiliyetlere ulaştığı söylendi. Fakat giderek daha yüksek irtifa, daha uzun menzil ve de daha uzak mesafeden atılan balistik füzelere karşı korumayla ilgili sürekli olarak yeni kabiliyetler geliştirileceği belirtildi.

Zira bu balistik füzelerin bir kısmı hava sahasından değil, uzaydan hedefe yönelerek çok daha hızlı bir şekilde hareket ediyor. Yani Türkiye şu anda SAMP-T rakibi üretebilecek kapasitede. Bu nedenle Eurosam ile olası ortak üretim anlaşmasının mevcut versiyon için değil, balistik karşılama kabiliyeti olan sistem için yapılmak istendiği söylendi.

Siper hava savunma sistemi ne zaman envantere girecek?

Siper Hava Savunma Sistemi ilk olarak 2023 yılında envantere girecek. Bu sayede Türkiye balistik füze koruması haricinde kendine yeten katmanlı savunma sistemlerini yerli imkanlarla üretebilir hale gelecek. Fakat yakın gelecekte bir üst seviyeye geçilmesi bekleniyor.

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