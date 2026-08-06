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Sinop'ta Milli Teknoloji Atölyesi Lise Yaz Okulu Sona Erdi

Sinop'ta Milli Teknoloji Atölyesi Lise Yaz Okulu Sona Erdi
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Sinop’ta düzenlenen Milli Teknoloji Atölyesi Lise Yaz Okulu, öğrencilerin geliştirdiği projelerin sergilenmesi ve sertifika töreniyle sona erdi.

Sinop'ta düzenlenen Milli Teknoloji Atölyesi Lise Yaz Okulu, öğrencilerin geliştirdiği projelerin sergilenmesi ve sertifika töreniyle sona erdi.

Sinop Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi tarafından düzenlenen Milli Teknoloji Atölyesi Lise Yaz Okulu, kapanış programı ve sertifika töreniyle tamamlandı. Programda öğrenciler, yaz okulu süresince geliştirdikleri projeleri, prototip araçları ve yenilikçi fikirleri katılımcıların beğenisine sundu. Açılış konuşmasını yapan Milli Teknoloji Atölyesi Koordinatörü Aydın Alperen Erol, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalar ve atölyenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Araç Tasarım Yarışması'nda dereceye giren üç takım, hazırladıkları itfaiye aracı, koruma aracı ve aerodinamik özellikleriyle öne çıkan araç tasarımlarını tanıttı. Öğrencilerin TÜBİTAK 2204 Araştırma Projeleri Yarışmaları için hazırladığı fikirler de jüri tarafından değerlendirildi. "Gürültü Hasadı" ve "Akıllı Yürüyüş Navigasyonu" projeleri en başarılı iki fikir olarak seçildi. Programın devamında öğrenciler tarafından tasarlanıp üretilen altı prototip araç, özel olarak hazırlanan pistte yarıştı. En hızlı aracı geliştiren takım birinci olurken, öğrencilere KAAN savaş uçağı maketi hediye edildi.

Dereceye giren öğrencilere Sinop Üniversitesi hatıra ürünlerinin takdim edildiği programda, yaz okulunu başarıyla tamamlayan tüm öğrencilere sertifikaları verildi. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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