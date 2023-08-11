Sıcak havalarda bilgisayarların termal bakımına dikkat

Bilgisayarlar yaz mevsiminde yüksek ısı sonucu bozulma tehlikesiyle karşı karşıya

Bilgisayarcı Yusuf Duru :

"İşlemcinin ve ekran kartının soğumaya ihtiyacı var"

"Cihazın sıcaklığı 100-150 dereceye kadar çıkarsa buna ne işlemci ne de ekran kartı dayanır"

ESKİŞEHİR - Yaz mevsiminin gelmesiyle artan sıcak havalarda bilgisayarların arızalanmaması için uyarılarda bulunan Eskişehirli esnaf Yusuf Duru, düzenli termal bakım yaptırılmasının önemine dikkat çekti.

Etkili olan hava sıcaklıkları sonucunda çoğu teknolojik alet ısınma problemiyle karşı karşıya. Gündelik hayatta sık kullanılan elektronik cihazlarda oluşan yüksek ısının arızalara neden olduğu bilinirken, bu dönemlerde özellikle bilgisayarlara bakım yaptırılması gerektiği konusunda uzmanından uyarı geldi.

Bilgisayarlarda donanımsal sorunların ve sistem yavaşlamasının meydana gelmemesi için termal bakımın çok önemli olduğuna dikkat çeken Eskişehirli esnaf Yusuf Duru, termal macunun düzenli olarak yenilenmesi ve fan ile mazgal temizliklerinin yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Aksi takdirde ekran kartı ve işlemci gibi bileşenlerin yüksek ısı sebebiyle arızalandığını ifade eden Duru, tozlu ortamlarda çalışan vatandaşların bu konuda daha titiz davranması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca dizüstü laptop bilgisayarlar için soğutucu altlık kullanılmasının etkili olduğu aktarıldı.

"İşlemcinin ve ekran kartının soğumaya ihtiyacı var"

Eskişehir'de hem bilgisayar tamirciliği hem de esnaflık yapan Yusuf Duru, bilgisayarlara 6 ayda 1 termal bakım yaptırılması gerektiğini belirtti. Bu işlemin düzenli olarak yapılma sebebinin termal macunun kuruyan bir madde olmasından kaynaklandığını dile getiren Duru, "Termal macun kuruyunca bir süre sonra ısı iletkenliğini kaybedebiliyor. Dolayısıyla termal macunun düzenli olarak yenilenmesi bilgisayarların uzun ömürlü olması açısından daha sağlıklı olur. Bilgisayarlar sıcak çalışan cihazlar. Bu sıcak çalışan cihazların işlemcilerinin olsun, ekran kartlarının olsun soğumaya ihtiyaçları var. Bu soğutma işlemi de termal macun vasıtasıyla gerçekleştirilmiş oluyor. Ama bu iş sadece termal macunla bitmiyor. Ayrıca fan ve mazgal gibi parçalarının komple temizlenmesi gerekiyor. Çok sıkışılırsa kaliteli bir termal macun ile bu bakım süresi senede 1 defaya düşürülebilir ve uzun vadeler kullanılabilir. Ancak bakım yapılmazsa şiddetli ısınmanın meydana gelmesi sonucunda bilgisayarlarda arıza oluşur. Bu arızalanma durumlarını en aza düşürmek için termal bakım yaptırılması gerekiyor" dedi.

"Cihazın sıcaklığı 100-150 dereceye kadar çıkarsa buna ne işlemci ne de ekran kartı dayanır"

Nasıl ki arabada yağ bakımları oluyor, triger kayış setleri değişiyor, aynı şekilde bilgisayarlarda da termal bakım yapılıyor. Yaz mevsiminde bildiğiniz üzere sıcaklık artıyor. Sıcaklık arttığı zaman işlemcinin, ekran kartı ve anakartın bazı bölgelerinde sıkıntılar meydana gelebiliyor. Bir anakartın çalışma sıcaklığı aşağı yukarı 60 ile 80 derece arasındayken, bu sıcaklık 100-150 dereceye kadar çıkarsa buna ne işlemci ne de ekran kartı dayanır. Bu da yüksek maliyetlere neden olur. Mesela şu anda bir termal bakım maliyeti 300 ile 500 TL arasındayken, işlemci veya ekran kartı değişimi minimum bin ile bin 500 arasında geçiyor. Yani dediğim gibi, bilgisayarlarınızı her 6 ayda 1 yaz da olsa kış da olsa bakıma getirmenizi tavsiye ederim. Tozlu ortamlarda çalışıyorsanız daha sık bakım yaptırmanız gerekiyor. Laptoplar da ayrıca bir soğutucu kullanmanızı tavsiye ediyoruz, alt soğutucular her zaman bir işe yarar" şeklinde konuştu.