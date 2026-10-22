Siber Vatan Programı 2027 başvuruları 81 ilden 30 Ekim'e kadar alınacak

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Siber güvenlik ve yapay zeka alanında kendini geliştirmek isteyen üniversite öğrencileri için Türkiye Siber Vatan Programı 2027 dönemi başvuruları başladı. Malatya'nın da aralarında bulunduğu 81 ilden başvuru alınacak programa katılmak isteyen öğrenciler, 30 Ekim'e kadar başvurularını yapabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Türkiye Siber Vatan Programı'nın 2027 dönemi başvuruları başladı. Siber güvenlik ve yapay zeka alanında uzman gençlerin yetiştirilmesini amaçlayan program, bu yıl "Yapay Zeka Destekli Siber Güvenlik Yetenek Programı" modeliyle uygulanacak.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecek programa Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'deki üniversitelerde öğrenim gören, 26 yaşını doldurmamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler başvurabilecek.

40 öğrenci yüz yüze eğitime seçilecek

Program kapsamında başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler, yaklaşık üç ay sürecek çevrim içi eğitim ve uygulama sürecine alınacak. Eğitimlerin ardından yapılacak sınavda başarılı olan adaylar arasından 40 öğrenci yüz yüze eğitimlere katılmaya hak kazanacak.

Yüz yüze eğitimler, Fırat Kalkınma Ajansının faaliyet gösterdiği Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinden birinde düzenlenecek. Eğitimlerin yapılacağı il daha sonra açıklanacak. Öğrencilerin ulaşım ve konaklama giderleri kalkınma ajansları tarafından karşılanacak.

Siber güvenlik ve yapay zeka eğitimi verilecek

Programın yüz yüze eğitim aşamasında öğrencilere Sızma Testi Eğitimi ile Siber Güvenlikte Yapay Zeka Eğitimi verilecek.

Eğitimlerin ardından öğrenciler, öğrendikleri bilgileri uygulayabilecekleri CTF (Capture the Flag) yarışmasına katılacak. Yarışmada yapay zeka modellerinin siber güvenlik problemlerinin çözümünde kullanılması hedeflenecek.

Başarılı öğrenciler, 7 günlük Siber Vatan BootCamp programına davet edilecek. Burada teknik eğitimler, uygulamalı çalışmalar, takım görevleri ve sektör temsilcileriyle buluşmalar gerçekleştirilecek. Programın tüm aşamalarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Siber Vatan takımlarında yer alma imkanı bulacak.

Malatya'da 2024 yılından bu yana uygulanıyor

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, programın bölgedeki uygulamaları ve 2027 dönemi hakkında bilgi verdi.

Siber Vatan Programı'nın 2024 yılında Malatya ve Elazığ'da, 2025 yılında Bingöl ve Tunceli'de, 2026 yılında ise bölgedeki dört ilde uygulandığını belirten Budancamanak, yeni dönemde yapay zeka destekli siber güvenlik eğitimlerine ağırlık verileceğini ifade etti.

Budancamanak, programla gençlerin siber güvenlik ve yapay zeka alanındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinin ve bölgenin dijital dönüşümüne katkı sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

Son başvuru 30 Ekim

Programa katılmak isteyen öğrenciler, 30 Ekim'e kadar sibervatan.org adresinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Adayların başvuru sırasında öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu ili kapsayan kalkınma ajansını seçmeleri gerekiyor. Öğrenciler, başvuru yaptıkları kalkınma ajansının bölgesi dışındaki yüz yüze eğitimlere katılamayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı