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Sheffield'deki 4 Türk öğrenci işitme kaybı projesiyle Londra'da ödül kazandı

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Sheffield Üniversitesi'nde okuyan 4 Türk öğrenci, işitme kaybı yaşayanlar için geliştirdikleri Hear4Me adlı yapay zeka destekli akıllı saatle Londra'da Quiet Mark Genç Mühendisler Ödülü'nü kazandı. Proje, kapı zili gibi sesleri tanıyıp kullanıcıyı titreşimle uyarıyor.

İngiltere'de Sheffield Üniversitesi'nde öğrenim gören 4 Türk öğrenci, işitme kaybı yaşayan bireyler için geliştirdikleri yapay zeka destekli akıllı saat projesiyle Londra'da düzenlenen John Connell Ödülleri'nde Quiet Mark Genç Mühendisler Ödülü'nü kazandı.

İngiltere'de Sheffield Üniversitesi'nde öğrenim gören 4 Türk öğrenci, işitme kaybı yaşayan bireyler için yapay zeka destekli bir teknoloji projesi geliştirdi. Yağmur Önal, Irmak Akman, Yankı Kırlıkova ve James Emre Midmer, geliştirdikleri yapay zeka destekli akıllı saat projesiyle Londra'daki Westminster Sarayı'nda düzenlenen John Connell Ödülleri'nde Quiet Mark Genç Mühendisler Ödülü'nü kazandı. Ödül, ekibe İngiltere Parlamentosu Lordlar Kamarası üyesi Viscount Stansgate tarafından takdim edildi.

Proje, sesleri yapay zeka ile tanıyarak kullanıcıyı akıllı saat üzerinden titreşim ve ekran bildirimiyle uyarıyor

Hear4Me isimli proje, kapı zili, yangın alarmı ve çalar saat gibi önemli çevresel sesleri yapay zeka ile tanıyarak kullanıcıyı akıllı saat üzerinden titreşim ve ekran bildirimiyle uyarıyor. Güncel tasarım 521'e kadar ses türünü tanıyabiliyor; canlı konuşmayı yazıya döken altyazı özelliği ve 100'den fazla dilde çeviri desteği sunuyor. Projede, kullanıcıların konuşurken kendi ses düzeylerini görmelerini sağlayan "Ses Koçu" özelliği de bulunuyor. Kendi seslerini değerlendirmekte güçlük çeken bireyler için geliştirilen bu özellik, konuşma sırasında ses düzeyini takip etmeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

"Kişinin bileğinde hissedebileceği bir uyarıya dönüştürüp dönüştüremeyeceğini sorarak başladık"

Hear4Me ekibi yaptıkları açıklamada, ileri yaştaki aile üyelerinin kapı zili ya da alarm gibi sesleri duymakta yaşadığı güçlüklerin kendilerine ilham olduğunu belirtiler. Projenin geliştirme sürecinde, işitme kaybı yaşayan bireylerin geri bildirimlerinin projeye yön verdiğini belirten ekip, "Bir kapı zili ya da söylenen birkaç kelime küçük bir ayrıntı gibi görünebilir, ancak bu bilgiyi kaçırmak önemli sonuçlar doğurabilir. Bir saatin bu bilgiyi görünür kılıp kılamayacağını veya kişinin bileğinde hissedebileceği bir uyarıya dönüştürüp dönüştüremeyeceğini sorarak başladık. Bir peçeteye çizilen taslaktan uluslararası bir yarışmada ikinciliğe, ardından Westminster'da ödül almaya uzanan bu süreç inanılmaz bir yolculuk oldu. Şimdi hedefimiz, Hear4Me'yi kullanıcılarla birlikte geliştirmeye devam etmek ve ondan fayda görebilecek kişilere ulaşabilmesi için fiyatını yeterince erişilebilir tutmak" açıklamasını yaptı.

Hear4Me, günlük yaşamı destekleyen tamamlayıcı bir erişilebilirlik teknolojisi olarak geliştiriliyor; işitme cihazlarının yerine geçmesi veya tıbbi tedavi sunması amaçlanmıyor.

John Connell Ödülleri, ses ortamını iyileştiren çalışmaları ödüllendiriyor

Noise Abatement Society tarafından bu yıl 25. kez düzenlenen ve "Gürültü Oscarları" olarak da bilinen John Connell Ödülleri, ses ortamını iyileştiren çalışmaları ödüllendiriyor. Quiet Mark Genç Mühendisler Ödülü ise kariyerinin başındaki mühendislerin gerçek hayatta karşılığı olan yenilikçi çözümlerini öne çıkarıyor.

Hindistan'da ikincilik

Türk öğrenciler, 2025 yılında Hindistan Teknoloji Enstitüsü Delhi'de (IIT Delhi) düzenlenen EMPOWER uluslararası yardımcı teknoloji konferansındaki öğrenci tasarım yarışmasında da ikincilik elde etmişti. Sheffield Üniversitesi'nin 13 Kasım 2025 tarihli duyurusunda da yer verilen bu başarı, projenin uluslararası düzeyde gördüğü ilgiyi ortaya koymuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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