Selçuk Üniversitesi öğrencileri tarafından üretilen silahlar TEKNOFEST İzmir'de sergilendi

Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksekokulu Silah Sanayi Teknikerliği öğrencileri tarafından üretilen tüfek ve tabancalar, TEKNOFEST İzmir'de sergilendi. Üniversite-sanayi işbirliği konusunda örnek olan okul, öğrencilerin aktif olarak üretim sürecinde yer aldığını belirtti.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu Silah Sanayi Teknikerliği öğrencilerinin sanayi işbirliğiyle ürettiği tüfek ve tabancalar, uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de sergilendi.

Anadolu Ajansının 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu ve İzmir Çiğli Havaalanı'nda bugün sona erecek festivalde, Selçuk Üniversitesinin standı da ilgi gördü. Stantta, üniversite-sanayi işbirliğiyle üretilen tüfek ve tabancalar, meraklılarının ilgisine sunuldu.

SÜ Huğlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Abdulbaki Ulusoy, AA muhabirine, üniversitelerinin Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ve 13 firmayla yaptığı protokol kapsamında üretilen silahları, TEKNOFEST İzmir'e getirdiklerini ifade etti.

Üniversite-sanayi işbirliği konusunda örnek olduklarını vurgulayan Ulusoy, "Okulumuz son 3 yıldır mini bir fabrika seviyesinde. Araştırma geliştirme çalışmalarından üretimine kadar biz de öğrencilerimizle aktif olarak üretimin her aşamasında rol alıyoruz." diye konuştu.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yurt İçi Satış Sorumlusu Selçuk Demirel de okulun Türkiye'de bir ilk olduğunu ve öğrencilerin staj yapma imkanının yanı sıra mezun olduklarında kolay şekilde iş bulduklarını ifade etti.