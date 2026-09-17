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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Japon heyeti ile savunma sanayii alanında geliştirilebilecek iş birliği imkanlarını görüştü

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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Japon heyeti ile savunma sanayii alanında geliştirilebilecek iş birliği imkanlarını görüştü
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ichiro Aisawa ve beraberindeki heyetle savunma sanayii alanında geliştirilebilecek iş birliği imkanlarını görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ichiro Aisawa ve beraberindeki heyetle savunma sanayii alanında geliştirilebilecek iş birliği imkanlarını görüştü.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ichiro Aisawa ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Görüşmede savunma sanayii alanında geliştirilebilecek iş birliği fırsatları ile teknoloji ve yetkinlik odaklı ortak çalışma başlıkları ele alındı. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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