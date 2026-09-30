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Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında çocuklara bilim şovu düzenlendi

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Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında çocuklara bilim şovu düzenlendi
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TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Bilim Türkiye etkinliğinde hacim, basınç ve süblimleşme deneyleri yapılırken sahneye çağrılan çocuklar da deneylere eşlik etti; festival 4 Ekim'e kadar sürecek.

TEKNOFEST Güneydoğu'da çocuklar için "bilim şovu" etkinliği gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bilim Türkiye tarafından düzenlenen etkinlikte hacim, basınç, süblimleşme gibi çeşitli deneyler gerçekleştirildi.

Sahneye çağrılan çocuklar da deneylere eşlik etti.

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.

Kaynak: AA
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