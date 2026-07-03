Anız yangınları enerji altyapısını da tehdit ediyor

Şanlıurfa'da hasat sonrası yakılan anızlar, tarım alanlarının yanı sıra elektrik dağıtım altyapısında da ciddi hasara yol açtı. Kentin 6 ilçesinde çıkan yangınlarda 71 elektrik direği yanarak kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda enerji nakil hattında da hasar oluştu. Yangınların ardından bölgeye sevk edilen ekipler, zarar gören direk ve hatlarda onarım çalışması yürüttü. Bölgede hasat sonrası anız yakılması yasak olmasına rağmen, bu uygulamanın temel nedeninin, yüksek su tüketimi nedeniyle ikinci ürün olarak ekimi yasaklanan mısırın ekimine hazırlık yapmak olduğu ifade ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaz aylarında sık sık gündeme gelen anız yangınları, bu kez enerji altyapısına verdiği zararla dikkat çekti. Şanlıurfa'nın Akçakale, Harran, Haliliye, Eyyübiye, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde meydana gelen yangınlarda tarım arazilerinin yanı sıra elektrik dağıtım şebekesi de zarar gördü. Yangınların etkili olduğu noktalarda çok sayıda elektrik direği yanarak devrilirken, enerji nakil hatlarında kopmalar ve teknik arızalar oluştu. Yangınların kontrol altına alınmasının ardından bölgeye sevk edilen elektrik dağıtım ekipleri, hasar gören noktalarda çalışma başlattı. Bölgede hasat sonrası anız yakılması yasak olmasına rağmen, anız yangınlarının yüksek su tüketimi nedeniyle ikinci ürün olarak ekimi yasaklanan mısır için ekim alanı hazırlama amacı taşıdığı belirtiliyor.

En büyük hasar Akçakale'de

Anız yangınlarının elektrik şebekesinde yol açtığı en büyük hasar Akçakale ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Yeşerti, Cevher, Yalınlı, Onortak, Güneren, Aşağı Beydaş, Sınırgören, Tatlıca, Ayyıldız, Mavitaş, Öncül, Donandı ve Sevimli mahallelerinde toplam 20 elektrik direği yandı.

Harran'da Gözcü, Damlasu, Süleyman Demirel, Bükdere, Kırmitli, Bellitaş, Yaygılı ve Bulgurlu mahallelerinde 18; Eyyübiye'de Karaali, Altıntepe ve Selman mahallelerinde 15, Haliliye'de Mil, Örencik, Küçük İstanbul ve Yeşilköy mahallelerinde 8; Viranşehir'de Aşağı Sarpın Mahallesi'nde 6, Bozova'da ise Denizbacı Mahallesi'nde 4 ahşap direk kullanılamaz hale geldi. Siverek ilçesine bağlı Şekerli Mahallesi'nde ise tarımsal sulama amacıyla kullanılan bir jeneratörün anız yangınından zarar gördüğü öğrenildi.

Ekipler hasarlı hatlarda onarım gerçekleştirdi

Yangınların söndürülmesinin ardından güvenli çalışma şartlarının oluştuğu bölgelerde elektrik dağıtım ekipleri sahaya indi. Yapılan tespitlerin ardından yanan direklerin yerine yenileri dikildi, zarar gören enerji nakil hatları yenilendi ve şebekede oluşan teknik arızalar giderildi. Ekiplerin çalışmalarıyla yangınlardan etkilenen bölgelerde elektrik dağıtım altyapısının yeniden güvenli şekilde hizmet verebilmesi için gerekli müdahaleler tamamlandı.

Bilim insanlarından çölleşme uyarısı

Yaklaşık 250 bin hektar alanda hububat ekimi yapılan Şanlıurfa, aynı zamanda en fazla anız yakılan illerden biri. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, anız yangınlarının arazinin gücünü yok ederken çevre felaketlerine neden olduğunu söyledi. Çoğu zaman hasadı yapılmamış komşu arazilerindeki ürünü yaktığına da dikkat çenek Çullu, "Bu durum arazilerdeki elektrik ve diğer alt yapı tesislerine zarar verebiliyor. Bu nedenle çiftçilerimiz anızı tekrar mutlaka toprağa karıştırmalıdır. Toprağa karıştırılan anız veya bitki atıkları her yıl toprağı güçlendirir, toprağın su tutma kapasitesi artırır, daha az gübre ile daha yüksek verim alını" dedi.

Anız yakımıyla mücadele devam ediyor

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak il genelinde anız yangınları ile mücadeleye devam ettiklerine dikkat çekti Vali Şıldak, yapılan uyarılara rağmen anız yakarak, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanununa muhalefet etmekten dolayı 105 kişi hakkında 5 milyon 412 bin 693 lira idari para cezası uygulandığını aktardı.

Tutanaklar jandarmaya teslim edildi

Bu arada, Şanlıurfa'da elektrik dağıtım altyapısına zarar veren anız yangınlarıyla ilgili hukuki süreç de başlatıldı. Hazırlanan hasar tespit tutanakları ile olaylara ilişkin video ve fotoğraflar, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla jandarma ekiplerine teslim edildi.

Anız yaktığı tespit edilen kişiler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında işlem yapılacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı